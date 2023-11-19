В России пройдут "международные" соревнования по биатлону

Первый этап пройдет в эти выходные в Ханты-Мансийске.

Хотя слово "международный", вплетенное в название, предполагает, что в соревнованиях примут участие спортсмены из нескольких стран, оказывается, что участвовать будут только российские биатлонисты, а также пара биатлонистов из страны-союзника - Беларуси.

Победитель этапа получит выигрыш в размере около 10 тысяч евро.

Для сравнения – за победу на чемпионате мира 2023/2024 года спортсмен сможет получить призовые в размере 15 тысяч евро.

Организатором соревнований является Союз биатлонистов России.

Россия также пригласила к участию в соревнованиях китайских биатлонистов, но они отказались от участия, опасаясь санкций, которые может ввести Международный союз биатлонистов (IBU). Россия надеется, что в будущем в соревнованиях примут участие турецкие и монгольские спортсмены.