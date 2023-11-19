Передача о строительстве Rail Baltica: Рига может остаться без скорого поезда

Время розовых очков в развитии железнодорожной линии европейской ширины Rail Baltica прошло. Теперь девелоперам мегастройки во всех трех странах Балтии нужно дискутировать о том, от чего отказаться - хотя бы на первом этапе, чтобы к 2030 году была хоть какая-то основная железнодорожная трасса, соединяющая Эстонию, Латвию и Литву. Почти во всех этих сценариях предусмотрено отказаться от нового железнодорожного моста в Риге.

"В настоящее время, конечно, это параллельное пересечение Даугавы является частью Рижского района и основной пассажирской линии. Будет ли этот мост построен на первом этапе к 2030 году, безусловно, сейчас оценивается, сейчас идет анализ сценариев. В долгосрочной перспективе я считаю, что эта мощность необходима для того, чтобы мы могли обеспечить полноценное движение и через Ригу", - заявил министр сообщения Каспар Бришкенс.