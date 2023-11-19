Передача о строительстве Rail Baltica: Рига может остаться без скорого поезда

Железнодорожный проект Rail Baltica обойдется гораздо дороже, чем планировалось изначально - около восьми миллиардов евро. Задерживается также проектирование и отчуждение земель, строительные проекты. Критикуется управление проектом. Источник финансирования - Еврокомиссия - требует, чтобы к 2030 году между странами Балтии была функционирующая железнодорожная линия европейской ширины. Чтобы сделать это, теперь ищут, от чего хотя бы на первое время можно было бы отказаться, сэкономив время и деньги, и отдельные сценарии предусматривают, что скорого поезда, идущего через Ригу, на первом этапе не будет, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. В свою очередь представители Латвии обещают выступить за строительство трассы через Ригу уже на первом этапе.
Время розовых очков в развитии железнодорожной линии европейской ширины Rail Baltica прошло. Теперь девелоперам мегастройки во всех трех странах Балтии нужно дискутировать о том, от чего отказаться - хотя бы на первом этапе, чтобы к 2030 году была хоть какая-то основная железнодорожная трасса, соединяющая Эстонию, Латвию и Литву. Почти во всех этих сценариях предусмотрено отказаться от нового железнодорожного моста в Риге.
"В настоящее время, конечно, это параллельное пересечение Даугавы является частью Рижского района и основной пассажирской линии. Будет ли этот мост построен на первом этапе к 2030 году, безусловно, сейчас оценивается, сейчас идет анализ сценариев. В долгосрочной перспективе я считаю, что эта мощность необходима для того, чтобы мы могли обеспечить полноценное движение и через Ригу", - заявил министр сообщения Каспар Бришкенс.
Ранее разделение строительства железной дороги и сопутствующих объектов на этапы не планировалось. Однако на данный момент ясно, что денег на проект не хватит при всем уже обещанном и даже необещанном европейском софинансировании. Что делать? Предприятие RB Rail совместно с экспертами прорабатывает сценарии (их как минимум семь), что можно было бы исключить из первого этапа в целях экономии времени и денег.
De Facto известно, что в нескольких сценариях предложено построить только одни пути, в Эстонии на одном участке снизить скорость до 160 километров в час, что значительно изменит расходы. Пересечение Даугавы у Саласпилса предлагают строить уже не как объединенный мост для автотранспорта и поездов, а только в виде железнодорожного моста. У этого моста была роль и в военной мобильности.
Для дискуссии предложены варианты, в которых до 2030 года построят только линию, уходящую со стороны Эстонии через Саласпилс на Иецаву и дальше в Литву. В таком случае соединение с Ригой можно было бы сделать, используя уже имеющуюся железную дорогу.
Однако обсуждается и вариант, в котором трасса все-таки будет идти через Ригу, но временно придется отказаться от прямого участка между Вангажи и Иецавой, который в первую очередь предназначался для грузовых поездов.
В отличие от соседей, Латвия начала строительные работы с двух крупных объектов - аэропорта и Рижского центрального вокзала. Однако уже неясно, будет ли вообще трасса с первого захода проходить через Ригу. "Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня, если бы нам пришлось принимать решение сейчас, то, наверное, больший акцент был бы сделан на строительстве основной линии, но в то же время мы понимаем, что проектирование также сильно затянулось, и из-за этой задержки у нас фактически не было возможности начать строительство магистрали", - говорит Бришкенс.
Фактически маршрут через Ригу еще даже не начал проектироваться. Эти работы отстают от графика на несколько лет. В сентябре в докладе правительству было указано, что нанятая испанская компания "не в состоянии полностью выполнить свои обязательства". Теперь, по словам представителя RB Rail, контракт с ней расторгнут по взаимному согласию.
RB Rail отвечает за размещение трассы и проектировочный проект. Всего необходимого для плана строительства нет даже для участка возле Иецавы, с которого теперь планируется начать строительство основной трассы. Участок у Иецавы будет актуальным при любом сценарии.
Деньги в бюджете будущего года на 13-километровый участок у Иецавы предусмотрены, работы запланированы. Но не хватает не только проекта. Министерство сообщения еще не дало зеленый свет на заключение договора с победителем конкурса на строительство трассы - совместным французско-польско-итальянским предприятием E.R.B. Rail Baltica JV.
Впрочем, пока одни ищут, где резать, и борются, чтобы скоростной поезд все-таки привозил пассажиров на Рижский вокзал, министр сообщения по-прежнему настаивает на необходимости новой ветки и в Рижский порт. Примерные подсчеты свидетельствуют, что, если пропустить рижский круг, экономия может составить всего 15%. Тут куда значимее давление времени - можно ли его построить за семь лет.
Если в течение семи лет соединения между странами не будет, есть риск потерять вложенное европейское финансирование.
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