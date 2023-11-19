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Бюджет Сейма в 2024 году составит 36 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Заседание Сейма.
Заседание Сейма. Фото: Evija Trifanova/LETA

Бюджет Сейма в 2024 году планируется в размере около 36,23 млн евро, свидетельствует информация, поданная ко второму чтению проекта о госбюджете на будущий год.

Большая часть бюджета парламента (около 29,38 млн евро) предусмотрена для зарплат. Около 5,16 млн евро в 2024 году Сейм потратит на товары и услуги.

Согласно предложению, поданному президиумом Сейма, первоначальный размер бюджета планируется уменьшить на 150 000 евро.

Законопроект о госбюджете на 2024 год Сейм планирует утвердить в окончательном чтении в первой половине декабря.

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