Может ли Латвия позволить себе проведение Олимпиады?

В Европе и на Ближнем востоке бушуют войны, в нашем регионе наблюдается тяжелая экономическая ситуация. Повышения зарплат в Латвии просят учителя, медики и пожарные. Кроме того, времена расцвета бобслея и санного спорта уже за спиной. Поэтому вкладывать в реконструкцию трассы по меньшей мере 58 миллионов, чтобы поддержать вид спорта, в котором от Латвии удачно стартует всего пара спортсменов, не является финансово умным решением.

Дайнис Дукурс, бывший директор Сигулдской санно-бобслейной трассы, говорит: "Здесь надо развивать сам вид спорта. На этой неделе стартует Кубок мира на самой новой трассе в мире в Китае. Знаете, сколько участников? 17 девушек в скелетоне 24 парня, 11 бобслеистов и ноль женщин-бобслеистов, 11 участников, двое из Латвии, то есть всего на первый этап Кубка мира приехали шесть стран. На новейшей в мире трассе.

Затем нам также придется подумать о том, что произойдет после того, как мы его загрузим. Параллельно с этим здесь практикуются все виды спорта – санный спорт, бобслей, скелетон. Конечно, отельерам будет хорошо, что у них будут жить в это время, и, конечно, тем, кто работает в предпринимательской деятельности - общепите, тем тоже будет хорошо. И в аренде машин. Но покроют ли эти доходы все расходы, я сомневаюсь".