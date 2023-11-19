Может ли Латвия позволить себе проведение Олимпиады?

Шведское правительство неделю назад решило, что выставит кандидатуру своей страны на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. В качестве партнера Швеции могла бы стартовать и Латвия. У нас могли бы пройти соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на трассе в Сигулде. А еще в "Арена Рига" планируется хоккей или шорт-трек, сообщает передача Nekā personīga.
Организация Олимпиады обычно означает огромные расходы и строительство новых объектов. В последние годы после проведения местных референдумов от организации олимпийских игр отказались многие страны, которые гораздо богаче Латвии.
В какую сумму для нашего бюджета может обойтись такое элитное спортивное мероприятие, ответственные лица сказать не могут. Но нам уже до конца этого месяца нужно дать ответ, будем ли мы принимать участие в организации Олимпиады 2030 года.
Еще в 2018 году Швеция вместе с Латвией боролась за возможность организовать Зимние олимпийские гры 2026 года. Спортивные функционеры и правительство обещали, что к нам поедут тысячи туристов, прорекламируем страну на международном уровне.
Перестроим саночную и бобслейную трассу, Сигулда получит инфраструктуру, дома с квартирами для олимпийского поселка.
Однако Международный комитет решил, что Игры должна проводить Италия. Но теперь у Латвии появилась вторая возможность. В Стокгольме нет нужной трассы, новою строить очень дорого, поэтому шведы смотрят в сторону Латвии.
Пять лет назад Дайнис Дукурс был одним из инициаторов выдвижения кандидатуры Сигулды и активным лоббистом олимпийской идеи в Латвии и на международном уровне. Но сейчас он весьма скептически относится к идее проведения Игр в 2030 году.
В Европе и на Ближнем востоке бушуют войны, в нашем регионе наблюдается тяжелая экономическая ситуация. Повышения зарплат в Латвии просят учителя, медики и пожарные. Кроме того, времена расцвета бобслея и санного спорта уже за спиной. Поэтому вкладывать в реконструкцию трассы по меньшей мере 58 миллионов, чтобы поддержать вид спорта, в котором от Латвии удачно стартует всего пара спортсменов, не является финансово умным решением.
Дайнис Дукурс, бывший директор Сигулдской санно-бобслейной трассы, говорит: "Здесь надо развивать сам вид спорта. На этой неделе стартует Кубок мира на самой новой трассе в мире в Китае. Знаете, сколько участников? 17 девушек в скелетоне 24 парня, 11 бобслеистов и ноль женщин-бобслеистов, 11 участников, двое из Латвии, то есть всего на первый этап Кубка мира приехали шесть стран. На новейшей в мире трассе.
Затем нам также придется подумать о том, что произойдет после того, как мы его загрузим. Параллельно с этим здесь практикуются все виды спорта – санный спорт, бобслей, скелетон. Конечно, отельерам будет хорошо, что у них будут жить в это время, и, конечно, тем, кто работает в предпринимательской деятельности - общепите, тем тоже будет хорошо. И в аренде машин. Но покроют ли эти доходы все расходы, я сомневаюсь".
Швеция долго колебалась и только на этой неделе объявила, что действительно готова подать заявку на проведение Игр-2030. Но латвийская сторона говорит об этом со Стокгольмом с начала этого года. По словам министра, отвечающего за спорт, Латвия даже не имеет приблизительной оценки, во сколько нам может обойтись это решение.
В Латвийском олимпийском комитете утверждают, что план Швеции – тратить как можно меньше средств на строительство новых сооружений. Максимально использовать уже готовую для жизни и спорта инфраструктуру. Или построить такую, чтобы впоследствии можно было использовать для своих нужд.
Сигулдская дума еще до выдвижения предыдущей кандидатуры на проведение олимпийских игр приобрела землю, на которой планируется построить дома с квартирами.
Это будет сделано по принципу государственно-частного партнерства с привлечением строительной компании, которая затем будет развивать здания и передавать их жильцам. Председатель думы заявляет, что прекрасно понимает, что организация подобных соревнований – это, по сути, единственная возможность найти деньги на ремонт бобслейной трассы.
Дайнис Дукурс вспоминает, что в свое время повышенный интерес к реконструкции Сигулдской трассы проявили строительные компании, которые также были крупными спонсорами проходящих здесь видов спорта.
В настоящее время бобслейная трасса передана предприятию Министерства образования Latvijas Nationalisālīsa sporta centrs, которым управляет совет из двух человек. И его решение о реконструкции Сигулдской трассы будет решающим.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!