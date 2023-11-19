Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP. Это рекорд!

В финале Джокович обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

Джокович защитил свой прошлогодний титул и опередил швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнире, выиграв его в седьмой раз. Также серб побеждал в главном соревновании ATP-тура в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

36-летний Джокович выиграл седьмой турнир ATP в сезоне. На счету серба стало 98 титулов на соревнованиях под эгидой ATP в одиночном разряде, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - это рекорд среди мужчин.

22-летний Синнер, выигравший в этом году четыре турнира и занимающий четвёртую строчку в рейтинге, стал первым итальянцем в истории, который дошёл до финала турнира.

В парном разряде титул чемпионов Итогового турнира защитили американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные $15 млн.