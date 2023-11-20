Видео ⟩ Порзиньгис отличился и принес победу "Селтикс"

"Селтикс" на выезде обыграли мемфисский "Гриззлис" с результатом 102:100 (26:27, 30:26, 23:23, 23:24), одержав шестую победу подряд.

Порзиньгис отыграл 34 минуты, набрал 26 очков, сделал восемь подборов и заблокировал шесть бросков.

На счету латвийца также одна результативная передача, один перехваченный мяч, две ошибки и положительный показатель +/- +4.

Порзиньгис заметно сыграл в конце матча. Он реализовал штрафные броски за минуту и ​​33 секунды до конца основного времени и сравнял счет до 100:100.

За минуту и ​​одну секунду до конца Порзиньгис сверху отправил мяч в корзину и вывел "Селтикс" вперед с результатом 102:100.

А за мгновение до финальной сирены баскетболист заблокировал удар Заира Уильямса, не дав сопернику добиться ничьей.

Видео: Фрагмент матча

Джейсон Тейтум набрал в пользу победителей 20 очков, Сэм Хаузер добавил 15, а Джейлен Браун - 12 очков.

Десмонд Бэйн набрал за "Мемфис" 30 очков и восемь передач, а Санти Альдама - 28 очков, 12 подборов и шесть передач.

С 11 победами в 13 играх "Селтикс" на данный момент лидируют в турнирной таблице Восточной конференции и общем зачете лиги.

"Гриззлис" с тремя победами в 13 матчах на данный момент занимают 13-е место в Западной конференции.

Видео: Фрагмент матча