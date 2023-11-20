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В понедельник местами выпадет снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Голубь и снегопад. Иллюстративное фото
Голубь и снегопад. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Первый день новой недели, 20 ноября, в Латвии будет преимущественно облачным, местами ожидается небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами небо прояснится, но в целом погода останется облачной, ожидается небольшой снег. На дорогах в некоторых районах будет скользко. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге большую часть дня сохранится облачная погода, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит 0...+1 градус.

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