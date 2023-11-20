Видео ⟩ Почему по утрам, когда пассажиров больше, приходят короткие автобусы, а днем - длинные?

"29-й автобус, который идет из Вецмилгрависа в Межциемс после 7 утра переполнен, и пассажиры едут как селедки в бочке, - рассказывает зритель передачи. - Дети едут в школу, но автобусы курсируют короткие".

"Я несколько раз звонила в Rīgas satiksme, но реакции нет, несмотря на то, что днем по этому маршруту ходит длинный автобус, который почти или совсем пустой", - рассказывает зритель передачи.

Программа 4. studija обратилась в Rīgas satiksme, чтобы узнать, по каким критериям выбирают, когда и какой автобус будет курсировать. И - неужели в утренние часы, когда пассажиров значительно больше, действительно невозможно обеспечить, чтобы курсировал длинный автобус?

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане рассказала передаче, что для обеспечения работы используется весь "длинный" транспорт компании, а о ситуации с 29-м маршрутом на предприятии в курсе, однако количество более вместительного транспорта ограничено. Барташевича-Фелдмане рассказала, что в компании дополнительно рассмотрят этот вопрос.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)