Зеленский: война в Украине закончится не скоро

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов, это не кино", - заявил Зеленский на встрече в Киеве с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистом Fox News Бенджамином Холлом и журналистом таблоида Sun Жеромом Старки.

"Это наша жизнь. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", - заявил Зеленский.

В начале ноября в публикации в журнале Economist главнокомандующий Украинской армией Валерий Залужный охарактеризовал ситуацию на фронте как тупиковую.

Однако позже Зеленский опроверг слова генерала, заявив, что "это не патовая ситуация", признав при этом, что ситуация на фронте очень сложная.