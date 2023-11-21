Главное за 21 ноября ⟩ 10 лет трагедии в Золитуде, лучшие рестораны в Латвии и очень дорогое электричество

За рубежом:

В начале ноября авиакомпания airBaltic начала крупную скидочную кампанию, которую активно рекламировали повсюду. Конечно, люди, увидев невероятно низкие цены на авиабилеты, кинулись их скупать, некоторые покупали билеты даже в нескольких направлениях, чтобы весь следующий год можно было проводить отпуск в новых местах.

Одна из британских атомных подводных лодок избежала катастрофы в Атлантическом океане, сообщает Apollo.lv со ссылкой на портал Ladbible.

Победа России в войне против Украины может среди прочего привести к нападению Москвы на другие страны, считают немецкие эксперты Карло Масала и Нико Ланге. Возможный сценарий они описали в газете Die Zeit.

"Нам нужно больше успехов на поле боя", - констатировал президент Украины в интервью британскому таблоиду The Sun.

Интересное чтиво:

В Латвию Шамиль Хаматов приехал в августе прошлого года вместе с женой Ксенией и дочерью Мией. В беседе с RUS TVNET актер рассказал о работе в Рижском русском театре им. М. Чехова, впечатлениях от Юрмалы и Праздника песни и танца, а также о своей сестре - Чулпан Хаматовой.

Во вторник, 21 ноября, представители Michelin наградили профессионалов ресторанного и общественного питания в нескольких номинациях.

Анастасия – счастливая мама своего почти четырехлетнего сына Хуго. Однако радость от первой встречи была омрачена незапланированными трудностями – во время родов возникли осложнения, потребовалось срочное переливание крови. В больнице были необходимые запасы крови, поэтому эти важные минуты в спасении жизней не были потеряны. История Анастасии – одна из многих, закончившихся благополучно благодаря активным людям, решившим стать донорами крови.

Бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце в соцсети X (бывший Twitter) утверждает, что ее соседка, певица Саманта Тина, мешает ей спать по ночам.

Бывший полузащитник сборной Латвии Юрис Лайзанс вышел на поле в еще одном матче в России.