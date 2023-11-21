Первый рабочий день после государственных праздников принес множество важных событий - сегодня исполнилось 10 лет со дня трагедии в Золитуде, цена на электроэнергию на бирже NordPool значительно превысила отметку 700 евро за мегаватт-час, а "Мишлен" назвал лучшие рестораны Латвии. Об этих и других новостях вторника, 21 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 21 ноября ⟩ 10 лет трагедии в Золитуде, лучшие рестораны в Латвии и очень дорогое электричество
Новости Латвии:
Сегодня, 21 ноября, исполняется 10 лет со дня трагедии в Золитуде - когда при крушении супермаркета Maxima погибли 54 человека, еще десятки получили ранения. Это крупнейшая катастрофа со времен восстановления независимости Латвии.
Во второй половине дня во вторник цена на электроэнергию на бирже NordPool значительно превысит отметку 700 евро за мегаватт-час, сообщает агентство LETA со ссылкой на предоставленную биржей информацию.
Государственная полиция передала в прокуратуру для предъявления обвинения дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой из Роговки. В убийстве обвиняются ее отец и мачеха, но полиция пока не комментирует мотивы преступления.
Впервые за всю историю своей работы в Латвии Lidl решил предоставить всему своему трудовому коллективу возможность достойно встретить Новый год вместе с семьей и друзьями, поэтому все магазины Lidl будут закрыты в первый день нового года - 1 января, сообщили RUS TVNET в компании.
Следующую волну распространения Covid-19 в Латвии можно ожидать через пару месяцев, такой прогноз сделал сегодня утром в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" инфекционист Уга Думпис.
За рубежом:
В начале ноября авиакомпания airBaltic начала крупную скидочную кампанию, которую активно рекламировали повсюду. Конечно, люди, увидев невероятно низкие цены на авиабилеты, кинулись их скупать, некоторые покупали билеты даже в нескольких направлениях, чтобы весь следующий год можно было проводить отпуск в новых местах.
Одна из британских атомных подводных лодок избежала катастрофы в Атлантическом океане, сообщает Apollo.lv со ссылкой на портал Ladbible.
Победа России в войне против Украины может среди прочего привести к нападению Москвы на другие страны, считают немецкие эксперты Карло Масала и Нико Ланге. Возможный сценарий они описали в газете Die Zeit.
"Нам нужно больше успехов на поле боя", - констатировал президент Украины в интервью британскому таблоиду The Sun.
Интересное чтиво:
В Латвию Шамиль Хаматов приехал в августе прошлого года вместе с женой Ксенией и дочерью Мией. В беседе с RUS TVNET актер рассказал о работе в Рижском русском театре им. М. Чехова, впечатлениях от Юрмалы и Праздника песни и танца, а также о своей сестре - Чулпан Хаматовой.
Во вторник, 21 ноября, представители Michelin наградили профессионалов ресторанного и общественного питания в нескольких номинациях.
Анастасия – счастливая мама своего почти четырехлетнего сына Хуго. Однако радость от первой встречи была омрачена незапланированными трудностями – во время родов возникли осложнения, потребовалось срочное переливание крови. В больнице были необходимые запасы крови, поэтому эти важные минуты в спасении жизней не были потеряны. История Анастасии – одна из многих, закончившихся благополучно благодаря активным людям, решившим стать донорами крови.
Бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце в соцсети X (бывший Twitter) утверждает, что ее соседка, певица Саманта Тина, мешает ей спать по ночам.
Бывший полузащитник сборной Латвии Юрис Лайзанс вышел на поле в еще одном матче в России.
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