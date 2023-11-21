На следующей неделе в Латвии будет проведена проверка сирен тревоги

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) 28 ноября в период с 10:00 до 10:20 по всей стране на три минуты включит сирены тревоги, чтобы проверить работу государственной системы экстренного оповещения, сообщили агентству LETA в VUGD.
В этот день у жителей нет оснований для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это плановая проверка сирен тревоги.
VUGD напоминает, что в случаях, если жители заранее не были предупреждены о проверке сирен, при звуке сирен тревоги следует включить телевизоры и радиоаппараты или другие устройства, например, радиоприемники мобильных телефонов, для получения информации о причине звучания сирен и необходимых действиях.
Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения населения в случаях стихийного или техногенного бедствия или когда существует их угроза.
В случае, если в период проверки сирен тревоги их не слышно, не стоит волноваться, так в чрезвычайных ситуациях будут использованы и другие способы оповещения, например, передача информации по громкоговорителям.
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