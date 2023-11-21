На следующей неделе в Латвии будет проведена проверка сирен тревоги

В этот день у жителей нет оснований для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это плановая проверка сирен тревоги.

VUGD напоминает, что в случаях, если жители заранее не были предупреждены о проверке сирен, при звуке сирен тревоги следует включить телевизоры и радиоаппараты или другие устройства, например, радиоприемники мобильных телефонов, для получения информации о причине звучания сирен и необходимых действиях.

Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения населения в случаях стихийного или техногенного бедствия или когда существует их угроза.

В случае, если в период проверки сирен тревоги их не слышно, не стоит волноваться, так в чрезвычайных ситуациях будут использованы и другие способы оповещения, например, передача информации по громкоговорителям.