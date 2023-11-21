Подробности трагической аварии в Ливберзе: погибшим подросткам не было 18 лет

В месте, где погибли двое молодых людей, зажжены свечи, люди принесли туда цветы. Два погибших молодых человека были хорошо известны местным жителям. Подростки часто ездили на мотоциклах, и никого особо не волновало, не слишком ли они малы для таких развлечений.

Действительно ли авария произошла в 2 часа ночи, местные жители ставят под сомнение. Прозвучала версия, что парней сопровождала машина, чтобы в темноте показывать дорогу. В какой-то момент водитель заметил, что мотоциклов за спиной нет, и отправился посмотреть, что произошло. Он нашел тела, испугался и поехал за советом к друзьям. Тогда и были вызваны оперативные службы.

В свою очередь другие рассказывают, что парни ехали вдвоем, а спустя какое-то время друзья отправились на их поиски и нашли уже мертвыми.

Проживающая в Ливберзе женщина рассказала, что парни ездили без света и шлемов.

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