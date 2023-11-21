Зеленский опроверг мнение о патовой ситуации в войне с Россией

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинцы, несмотря на усталость от войны, не готовы прекращать борьбу. "Мы не верим, что Путин, или Россия, мы не верим, что они хотят закончить войну. Они хотят убить нас. А мы хотим справедливости, - подчеркнул Зеленский. - Поэтому мы не говорим о мире любой ценой. Мы говорим о справедливом мире, потому что это очень важно, когда мы говорим об усталости, откуда она берется", - пояснил украинский лидер. "На поле боя трудно? Да. Но становиться друзьями или садиться за стол для дипломатических переговоров с Россией сейчас? Нет!" - заявил Зеленский.

Ранее в ходе интервью он заявил также: "Если вы спросите их (украинцев. - Ред.), хотите ли вы сдаться России, отдать наши земли? Вы готовы вести переговоры с Россией о том, как все это закончить? Вы готовы к компромиссу лично с Путиным, и устали ли вы от этого? Они ответят вам: "Мы не устали. Мы готовы и дальше оказывать сопротивление".

Зеленский о попытках убить его