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Представитель Латвии Рауда взял золото на молодёжном чемпионате мира по карате кёкусинкай

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Представители Латвии на чемпионате мира по карате кёкусинкай
Представители Латвии на чемпионате мира по карате кёкусинкай Фото: Vitālijs Berezins/Facebook

Представитель Латвии Марк Денис Рауда на прошлой неделе в Нидерландах стал чемпионом мира по карате кёкусинкай или контактному карате среди молодёжи. Рауда стартовал в своей весовой категории до 80 килограммов.

Латвийская лига карате сообщает, что Рауда стал первым представителем нашей страны - чемпионом мира в этом виде спорта.

Всего на чемпионате Латвию представляли 19 спортсменов в возрасте от 12 до 19 лет.

Латвийская делегация завоевала пять медалей (одну золотую, одну серебряную и три бронзовые", заняв в общем зачёте разделенное 12/13 место в конкуренции 34 стран.

Столько же медалей, сколько и Латвия, завоевала Армения. В свою очередь больше всего наград получила сборная Казахстана, которая привезла домой 26 медалей.

Латвийские медалисты на чемпионате мира по карате кёкусинкай:

Михаил Решетников (бронза, мальчики 12-13 лет до 60 кг)

Олег Климович (серебро, мальчики 14-15 лет до 75 кг)

Александра Биноне (бронза, юниорки 16-17 лет до 60 кг)

Мария Скуловича (бронза, девушки до 55 кг)

Марк Денис Рауда (золото, юноши до 80 кг)

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