"Мишлен" назвал лучшие рестораны Латвии и раздал звезды

качество продуктов,

кулинарные навыки и технологии приготовления пищи,

гармония вкусов,

индивидуальность шеф-повара, которая отражается в подаваемых блюдах,

постоянное качество меню.

Какие оценки можно получить?

Одна звезда "Мишлен" , что означает "высококачественная кухня, на которой стоит остановиться".

Две звезды "Мишлен" за "отличное мастерство поваров, ради которого можно отклониться от запланированного маршрута".

Три звезды "Мишлен" за "превосходную кухню, заслуживающую особого путешествия".

Зеленая звезда , что указывает на устойчивую гастрономическую деятельность. Оценка Bib Gourmand , подтверждающая сочетание хорошего качества и хорошей цены.

Первые звезды "Мишлен" среди стран Балтии в 2022 году получили два эстонских ресторана.

Уже сообщалось, что в конце 2022 года стало известно, что Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило договор с ресторанным гидом Michelin об анализе гастрономического потенциала Латвии. Проверка обошлась в 150 000 евро. Договор предусматривала, что Michelin Guide изучит в Латвии более 30 ресторанов и даст свое заключение.