"Мишлен" назвал лучшие рестораны Латвии и раздал звезды

Во вторник, 21 ноября, представители Michelin наградили профессионалов ресторанного и общественного питания в нескольких номинациях.
В гид Michelin вошли 22 ресторана из Латвии: Pavāru māja, Tauro, Zoltners, MO Liepāja, 3 chefs, White house, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef`s Corner, Barents cocktail and seafood bar, Barents, Aqua Luna, Entresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E Vanadziņš, Akustika, Kest, Riviera.
Специальные награды в различных номинациях
Награду за отличный сервис (Service Award) получил ресторан: Kest, шеф-повар Марис Янсонс (Цесис).
Специальную награду бармена получил Иво Орлов из ресторана Tauro (Рига).
Три ресторана получили награду Bib Gourmad, что подтверждает сочетание доступных цен и хорошего качества:
- шеф-повар ресторана Snatch Сергей Шипоров (Рига),
- шеф-повар ресторана Shōyu Евгений Римаш (Рига),
- шеф-повар Milda Марис Целитанс (Рига).
Ресторан Ferma (Рига) и Нил Гевеле получил награду в номинации молодого шеф-повара.
"Зеленую звезду" Michelin (получили менее 400 ресторанов со всего мира) вручили ресторану Pavāru māja с шеф-поваром Эриком Дрейбант (Лигатне).
Один ресторан получил звезду Michelin: Max Cekot Kitchen, шеф-повар Максим Цекот (Рига).
Пять основных критериев, по которым инспекторы Michelin оценивают рестораны:
- качество продуктов,
- кулинарные навыки и технологии приготовления пищи,
- гармония вкусов,
- индивидуальность шеф-повара, которая отражается в подаваемых блюдах,
- постоянное качество меню.
Какие оценки можно получить?
Одна звезда "Мишлен", что означает "высококачественная кухня, на которой стоит остановиться".
Две звезды "Мишлен" за "отличное мастерство поваров, ради которого можно отклониться от запланированного маршрута".
Три звезды "Мишлен" за "превосходную кухню, заслуживающую особого путешествия".
Зеленая звезда, что указывает на устойчивую гастрономическую деятельность. Оценка Bib Gourmand, подтверждающая сочетание хорошего качества и хорошей цены.
Первые звезды "Мишлен" среди стран Балтии в 2022 году получили два эстонских ресторана.
Уже сообщалось, что в конце 2022 года стало известно, что Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило договор с ресторанным гидом Michelin об анализе гастрономического потенциала Латвии. Проверка обошлась в 150 000 евро. Договор предусматривала, что Michelin Guide изучит в Латвии более 30 ресторанов и даст свое заключение.
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