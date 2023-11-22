Сборная Латвии по футболу проиграла в своём последнем матче года

Матч прошёл в Варшаве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Пшемыслав Франковски и Роберт Левандовски.

В рейтинге FIFA сборная Польши занимает 31-е место, а сборная Латвии - 132-е.

После восстановления независимости Латвия и Польша встречались семь раз и лишь однажды наша сборная оказывалась сильнее - в матче отборочного турнира чемпионата Европы в конце 2002 года.

Напомним, в субботу латвийские футболисты с таким же счётом (0:2) потерпели поражение в последнем матче отборочного турнира Евро-2024, уступив команде Хорватии.

После восьми матчей отборочного турнира сборная Латвии смогла набрать всего 3 очка и заняла последнее место в группе D. Хорваты занялие 2-е место (16 очков) в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024, как и сборная Турции (17 очков), занявшая первое место в группе.

Чемпионат Европы пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.