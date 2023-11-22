Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Ночью на среду, 22 ноября, правительство Израиля после нескольких часов обсуждения одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении части израильских заложников, захваченных 7 октября, паузах в боевых действиях и ответном освобождении части палестинских заключенных из тюрем Израиля, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Исходя из деталей соглашения, боевики ХАМАС освободят 50 заложников-израильтян - гражданских лиц, женщин и детей, Израиль соглашается на прекращение огня в секторе Газа, которое будет действовать в течение 4 дней, правительство Израиля освободит из тюрем около 150 палестинских заключенных (позднее Минюст страны сообщил, что их будет 300) - женщин и несовершеннолетних. Во время перемирия в сектор Газа будут допускаться грузовики с гуманитарной помощью и топливом (по сообщениям, их будет 300).
Посредником соглашения выступает Катар, а также представители Египта и США. Все подразделения израильских служб безопасности - ЦАХАЛ, Шин-Бет и Моссад - поддерживают сделку, пишет издание Haaretz.
Как сообщали СМИ Израиля, первые заложники могут быть освобождены в четверг. Предполагается, что освобождение будет происходить поэтапно - примерно по 12 заложников в день.
В официальном заявлении Израиля отмечается, что перемирие можно продлить: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день.
Израиль опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых могут освободить. Большинство из них - молодые мужчины
В списке, опубликованном на сайте Минюста страны, указаны имена, возраст и правонарушения тех, кто может быть освобожден. Изначально предполагалось, что Израиль освободит только 150 палестинских заключенных. Большинство палестинцев в списке - молодые мужчины, передает "Русская служба Би-би-си". Катар ранее заявлял, что в обмен на 50 заложников будут освобождены "палестинские женщины и дети".
Тем не менее, в опубликованном списке 274 из 300 заключенных - мужчины. Большинству из них 17-18 лет, а общий возраст - от 14 до 59 лет. Также перечислены преступления, за которые они были задержаны. Среди них - покушение на убийство, изготовление взрывчатых или зажигательных веществ, бросание бомбы или камней, нанесение тяжких телесных повреждений, связь с враждебной организацией и поджог на националистической почве.
Накануне правозащитная организация Human Rights Watch сообщила изданию, что в тюрьмах Израиля находится около 7000 палестинцев, в числе которых 200 женщин и около 60 детей.
По закону, у израильской общественности будет 24 часа, чтобы подать петицию против освобождения конкретного человека.
США ожидают, что ХАМАС освободит более 50 захваченных заложников
Об этом журналистам заявил высокопоставленный американский чиновник. "Структура сделки такова, что она в значительной степени стимулирует освобождение всех заложников", - сказал он на брифинге на прессе. По его словам, реализация соглашения начнется "примерно через сутки" после того, как о ней объявят власти Катара (это уже случилось).
Чиновник также рассказал, что надеется на освобожденных трех граждан США, в числе которых есть ребенок.
ЦАХАЛ: ХАМАС воспользуется перемирием для пополнения запасов
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил телекомпании CNN, что израильские военные прорабатывают детали перемирия. По его словам, его точные сроки пока не определены.
"До тех пор, пока правительство не прикажет нам сделать это, мы будем продолжать бороться с ХАМАС, и когда соглашение вступит в силу, мы будем его соблюдать. Но мы будем очень бдительны", - сказал подполковник, также высказавший опасения, что боевики ХАМАС воспользуются перемирием для пополнения запасов и перегруппировки.
"Конечно, мы бы предпочли продолжать давить на ХАМАС, - заявил он, - но эта пауза делается для важного дела. Мы будем соблюдать обязательства, взятые на себя израильским правительством".
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