Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Тем не менее, в опубликованном списке 274 из 300 заключенных - мужчины. Большинству из них 17-18 лет, а общий возраст - от 14 до 59 лет. Также перечислены преступления, за которые они были задержаны. Среди них - покушение на убийство, изготовление взрывчатых или зажигательных веществ, бросание бомбы или камней, нанесение тяжких телесных повреждений, связь с враждебной организацией и поджог на националистической почве.

Накануне правозащитная организация Human Rights Watch сообщила изданию, что в тюрьмах Израиля находится около 7000 палестинцев, в числе которых 200 женщин и около 60 детей.

По закону, у израильской общественности будет 24 часа, чтобы подать петицию против освобождения конкретного человека.

США ожидают, что ХАМАС освободит более 50 захваченных заложников

Об этом журналистам заявил высокопоставленный американский чиновник. "Структура сделки такова, что она в значительной степени стимулирует освобождение всех заложников", - сказал он на брифинге на прессе. По его словам, реализация соглашения начнется "примерно через сутки" после того, как о ней объявят власти Катара (это уже случилось).

Чиновник также рассказал, что надеется на освобожденных трех граждан США, в числе которых есть ребенок.

ЦАХАЛ: ХАМАС воспользуется перемирием для пополнения запасов

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил телекомпании CNN, что израильские военные прорабатывают детали перемирия. По его словам, его точные сроки пока не определены.

"До тех пор, пока правительство не прикажет нам сделать это, мы будем продолжать бороться с ХАМАС, и когда соглашение вступит в силу, мы будем его соблюдать. Но мы будем очень бдительны", - сказал подполковник, также высказавший опасения, что боевики ХАМАС воспользуются перемирием для пополнения запасов и перегруппировки.

"Конечно, мы бы предпочли продолжать давить на ХАМАС, - заявил он, - но эта пауза делается для важного дела. Мы будем соблюдать обязательства, взятые на себя израильским правительством".