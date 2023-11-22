Трагедии старые и новые: учится ли Латвия на своих ошибках?

Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. Есть вопросы и к системе здравоохранения Латвии, несовершенства которой подсветил конфликт в Восточной больнице между родственником пациента и врачом, закончившийся вызовом Госполиции. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем самые заметные события недели.