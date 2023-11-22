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Трагедии старые и новые: учится ли Латвия на своих ошибках?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Артур Шилов и Регина Лочмеле в эфире "Кто вам платит?"
Артур Шилов и Регина Лочмеле в эфире "Кто вам платит?" Фото: LETA/TVNET kolāža

Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. Есть вопросы и к системе здравоохранения Латвии, несовершенства которой подсветил конфликт в Восточной больнице между родственником пациента и врачом, закончившийся вызовом Госполиции. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем самые заметные события недели.

Гости эфира:

  • Регина Лочмеле - руководитель общества Zolitūde 21.11 (член партии "Согласие");
  • Артур Шилов - врач Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Темы эфира:

  • 10 лет трагедии в Золитуде - что сейчас происходит на месте крушения торгового центра и какие еще есть планы по обустройству?
  • Основные выводы за это время: кто обеспечил компенсации пострадавшим и какие изменения потерпела строительная сфера?
  • Затянувшийся судебный процесс и позиция пострадавших;
  • Отношения медицинского персонала и пациентов: что означает "низкая грамотность населения", о которой говорит больница?
  • Основные проблемы и успехи здравоохранения Латвии.

Внимание! Встречаемся в прямом эфире в 17:00!

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