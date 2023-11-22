Трагедии старые и новые: учится ли Латвия на своих ошибках?

Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. Есть вопросы и к системе здравоохранения Латвии, несовершенства которой подсветил конфликт в Восточной больнице между родственником пациента и врачом, закончившийся вызовом Госполиции. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем самые заметные события недели.
Гости эфира:
- Регина Лочмеле - руководитель общества Zolitūde 21.11 (член партии "Согласие");
- Артур Шилов - врач Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Темы эфира:
- 10 лет трагедии в Золитуде - что сейчас происходит на месте крушения торгового центра и какие еще есть планы по обустройству?
- Основные выводы за это время: кто обеспечил компенсации пострадавшим и какие изменения потерпела строительная сфера?
- Затянувшийся судебный процесс и позиция пострадавших;
- Отношения медицинского персонала и пациентов: что означает "низкая грамотность населения", о которой говорит больница?
- Основные проблемы и успехи здравоохранения Латвии.
Внимание! Встречаемся в прямом эфире в 17:00!
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