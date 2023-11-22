Видео ⟩ В оккупированном Донбассе во время обстрела погибла российская актриса

В результате удара ВСУ по оккупированной Россией территории Донбасса погибли 25 российских военных, собравшихся на праздничное мероприятие, сообщает BBC со ссылкой на украинские источники. Российские СМИ сообщают, что в результате атаки погибла актриса Полина Меньших.
По данным украинских источников, на праздничном мероприятии российским воинам были вручены боевые награды. По данным источников BBC, в результате удара 25 российских солдат были убиты и 100 ранены.
Неофициально представители ВСУ заявили, что стрельба стала "ударом мести" за российский ракетный удар, нанесенный по 128-й горно-штурмовой бригаде украинской армии во время церемонии награждения 3 ноября. Тогда погибли 19 украинских военных.
В своих сообщениях российские СМИ не упоминают о гибели солдат, но рассказывают о погибшей актрисе. Украинская сторона, напротив, не упоминает актрису, однако, судя по всему, речь идет об одном и том же событии, сообщает BBC.
Удар был нанесен по населенному пункту Кумачово в Старобешевском районе Донецкой области в воскресенье, 19 ноября, но официальная информация с российской стороны об этом появилась только сейчас.
Как рассказали очевидцы, в ходе обстрела одной ракетой "разбили машины волонтеров, второй - гримерку с артистами и сцену".
21 ноября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент обстрела во время выступления Меньших.
"С глубокой болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как режиссер одной из версий "Последнего суда", погибла в результате стрельбы во время выступления на Донбассе", - сообщило прокремлевское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитируя заявление театральной студии "Портал".
Меньших работала в этом театре. Она приехала на оккупированную территорию Украины, чтобы "показать воинам свою новую сказочную продукцию" в День ракетных войск и артиллерии России, сообщают российские Telegram-каналы.
В Следственном комитете РФ 20 ноября заявили, что будут расследовать обстрел Кумачово, в результате которого "погибла мирная жительница".
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