Видео ⟩ В оккупированном Донбассе во время обстрела погибла российская актриса

По данным украинских источников, на праздничном мероприятии российским воинам были вручены боевые награды. По данным источников BBC, в результате удара 25 российских солдат были убиты и 100 ранены.

Неофициально представители ВСУ заявили, что стрельба стала "ударом мести" за российский ракетный удар, нанесенный по 128-й горно-штурмовой бригаде украинской армии во время церемонии награждения 3 ноября. Тогда погибли 19 украинских военных.

В своих сообщениях российские СМИ не упоминают о гибели солдат, но рассказывают о погибшей актрисе. Украинская сторона, напротив, не упоминает актрису, однако, судя по всему, речь идет об одном и том же событии, сообщает BBC.

Удар был нанесен по населенному пункту Кумачово в Старобешевском районе Донецкой области в воскресенье, 19 ноября, но официальная информация с российской стороны об этом появилась только сейчас.

​Как рассказали очевидцы, в ходе обстрела одной ракетой "разбили машины волонтеров, второй - гримерку с артистами и сцену".

21 ноября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент обстрела во время выступления Меньших.

"С глубокой болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как режиссер одной из версий "Последнего суда", погибла в результате стрельбы во время выступления на Донбассе", - сообщило прокремлевское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитируя заявление театральной студии "Портал".

Меньших работала в этом театре. Она приехала на оккупированную территорию Украины, чтобы "показать воинам свою новую сказочную продукцию" в День ракетных войск и артиллерии России, сообщают российские Telegram-каналы.

В Следственном комитете РФ 20 ноября заявили, что будут расследовать обстрел Кумачово, в результате которого "погибла мирная жительница".