Тренеру по пляжному волейболу грозит пожизненное заключение за изнасилование воспитанницы

Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить тренеру по волейболу обвинение в тяжких преступлениях сексуального характера в отношении 14-летней подопечной, за которые по закону предусмотрено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.
Информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует, что мужчина был тренером по пляжному волейболу и работал в Риге.
В апреле 2023 года в полицию поступила информация о том, что взрослый мужчина целовался с несовершеннолетней девочкой в общественном транспорте Риги. На место немедленно прибыл экипаж полиции. Полицейские выяснили данные фигурантов и то, что девочке всего 14 лет, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции.
18 апреля был возбужден уголовный процесс о растлении несовершеннолетнего, 19 апреля подозреваемый 1983 года рождения был задержан.
В ходе расследования было установлено, что указанными лицами являются тренер по волейболу и его подопечная. Правоохранители также получили информацию о том, что ранее у них были сексуальные отношения.
В результате дальнейшего расследования было установлено, что мужчина имеет явное сексуальное влечение к несовершеннолетним. В ходе проверки изъятых при обыске носителей информации были обнаружены материалы, содержащие детскую порнографию. Он также побуждал потерпевшую девочку фотографироваться без одежды и присылать ему фотографии.
Изначально мужчину поместили под стражу в качестве меры пресечения, которая через два месяца была заменена запретом на выезд из страны и запретом на оказание тренерских услуг несовершеннолетним.
13 ноября этого года уголовный процесс был направлен в Рижскую Восточную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Мужчине предъявлено обвинение в растлении девочки, в неоднократном ее изнасиловании, побуждению к изготовлению порнографических материалов и распространению детской порнографии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!