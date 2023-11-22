Тренеру по пляжному волейболу грозит пожизненное заключение за изнасилование воспитанницы

Информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует, что мужчина был тренером по пляжному волейболу и работал в Риге.

В апреле 2023 года в полицию поступила информация о том, что взрослый мужчина целовался с несовершеннолетней девочкой в общественном транспорте Риги. На место немедленно прибыл экипаж полиции. Полицейские выяснили данные фигурантов и то, что девочке всего 14 лет, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции.

18 апреля был возбужден уголовный процесс о растлении несовершеннолетнего, 19 апреля подозреваемый 1983 года рождения был задержан.

В ходе расследования было установлено, что указанными лицами являются тренер по волейболу и его подопечная. Правоохранители также получили информацию о том, что ранее у них были сексуальные отношения.

В результате дальнейшего расследования было установлено, что мужчина имеет явное сексуальное влечение к несовершеннолетним. В ходе проверки изъятых при обыске носителей информации были обнаружены материалы, содержащие детскую порнографию. Он также побуждал потерпевшую девочку фотографироваться без одежды и присылать ему фотографии.

Изначально мужчину поместили под стражу в качестве меры пресечения, которая через два месяца была заменена запретом на выезд из страны и запретом на оказание тренерских услуг несовершеннолетним.

13 ноября этого года уголовный процесс был направлен в Рижскую Восточную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение в растлении девочки, в неоднократном ее изнасиловании, побуждению к изготовлению порнографических материалов и распространению детской порнографии.