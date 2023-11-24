Никола Бендова - самая быстрая чешка

Никола родилась 4 ноября 1999 года в чешском городе Яблонец-над-Нисоу, который является вторым по величине в Либерецком крае.

Самым заметным достижением спортсменки стала бронзовая медаль чемпионата Европы среди юношей (до 18 лет) в 2016 году (200 м).

В этом году на национальном чемпионате в Таборе Никола выиграла свой первый титул в престижной сотне (11,48 секунды), получив неофициальный титул "самой быстрой чешки".

"Это здорово, сегодня у меня была чёткая цель - прийти и победить", - сказала Бендова, которая отстала от своего личного рекорда всего на семь сотых.

Свой первый титул чемпионки Чехии Бендова выиграла ещё в 2015 году, когда в возрасте пятнадцати лет сенсационно пришла к финишу первой на дистанции 200 метров. К сожалению, затем спортсменка получила серьёзную мышечную травму, которая остановила её в олимпийском сезоне.