Мои европейские друзья недоумевают, почему в России никто не протестует против войны в Украине, неужели нам все равно? Нет, нам не все равно, но выйти на митинг сейчас означает сесть в тюрьму. В последний раз более или менее массовые акции против войны прошли по всей России в годовщину нападения. В Москве люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. Тех, у кого были плакаты "Нет войне", задержали.

Журналист Ирина Иванова (имя изменено, чтобы защитить ее от последствий со стороны путинского режима) живет в Москве уже 20 лет - с 2003 года, когда она приехала в туда из Минска и поступила на факультет журналистики МГУ. За это время она успела поработать в различных СМИ. Говорят, что друзей надо знать хорошо, а врагов - еще лучше. Поэтому мы попросили Ирину рассказать, как изменилась жизнь в Москве после полномасштабного вторжения России в Украину, превратившего город в огромное захолустье, где те, кто не смог или не решился уехать, пытаются адаптироваться к реальности.

На телеэкранах появилось больше шоу талантов: это и понятно, стране нужны новые герои - старые либо уехали, либо молчат, а тех, кто активно выступает в поддержку войны, недостаточно, да и они не всегда адекватные (вроде семьи Вадима и Виктории Цыгановых, которые недавно опозорились в шоу у Дудя, рассуждая о войне и поддерживая ее, а потом заявили, что интервью дали не они сами, а нейросеть).

В кинотеатрах сейчас смотреть почти нечего: показывают корейские, аргентинские и индийские фильмы и очень много российских, которые смотреть практически невозможно.