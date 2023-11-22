В Дарзциемсе агрессивный мужчина пытался напасть на таксиса, но получил отпор

Вечером 17 ноября муниципальная полиция Риги получила информацию о том, что в Дарзциемсе, на улице Пиедруяс, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж Латгальского управления.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили вызвавшего их водителя такси, который указал на лежащего на земле мужчину. Таксист пояснил, что мужчина был его пассажиром, но во время поездки он стал агрессивным - махал руками и хотел свести счеты, после чего водитель решил остановить автомобиль. Агрессор вышел из машины и пошел к водителю, однако тот в целях самозащиты выпустил ему в лицо слезоточивый газ.
Во время разговора с агрессором было видно, что у него слезятся глаза и он не может должным образом отвечать на вопросы. На месте происшествия полицейские встретили еще двух человек, которые пояснили, что видели произошедшее, и подтвердили слова таксиста. Так как во время разговора водитель признал, что у него нет материальных претензий к агрессивному мужчине, он уехал.
Чтобы убедиться в состоянии здоровья мужчины, на место происшествия была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. Когда врачи приехали, агрессор от осмотра отказался. У стражей порядка возникли подозрения, что мужчина собственными силами не сможет добраться до дома, поэтому позвонили его жене, которая обещала приехать.
В это время мужчина продолжал провоцировать полицейских и нецензурно оскорблять их, поэтому был задержан, не дожидаясь жены.
В ходе проверки карманов стражи порядка нашли у него маленький полиэтиленовый пакетик с, возможно, марихуаной.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, было решено вызвать сотрудников Государственной полиции. Позднее мужчина был доставлен в участок для проведений дальнейших процессуальных действий.
За нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия людей, работы учреждения, торговца или иного учреждения либо создание угрозы безопасности себя и других лиц физическому лицу грозит предупреждение или штраф в размере до 500 евро. В свою очередь ответственность за возможное хранение наркотических веществ будет оцениваться Государственной полицией отдельно.
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