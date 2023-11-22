В Дарзциемсе агрессивный мужчина пытался напасть на таксиса, но получил отпор

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили вызвавшего их водителя такси, который указал на лежащего на земле мужчину. Таксист пояснил, что мужчина был его пассажиром, но во время поездки он стал агрессивным - махал руками и хотел свести счеты, после чего водитель решил остановить автомобиль. Агрессор вышел из машины и пошел к водителю, однако тот в целях самозащиты выпустил ему в лицо слезоточивый газ.

Во время разговора с агрессором было видно, что у него слезятся глаза и он не может должным образом отвечать на вопросы. На месте происшествия полицейские встретили еще двух человек, которые пояснили, что видели произошедшее, и подтвердили слова таксиста. Так как во время разговора водитель признал, что у него нет материальных претензий к агрессивному мужчине, он уехал.