Готова ли украинская ПВО к российским ударам зимой?

Украинская система ПВО развернула четыре района, где она может организовать противоракетную оборону, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты.

Это три батареи Patriot и одна SAMP/T.

Украинский расчет одного из этих комплексов — немецкой батареи PATRIOT — только в середине октября начал обучение в Германии, поэтому, вероятно, она будет готова к работе уже зимой.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Поэтому города-миллионники, скорее всего, будут прикрыты. Однако пока непонятно, что будет с Харьковом: вряд ли туда подтянут дефицитную батарею этих комплексов, где россияне смогут относительно легко дотянуться до них с помощью реактивной артиллерии и корректируемых бомб. К тому же столь близко к фронту ее легко будет перегрузить массовыми пусками ракет.

В пробелах между этими зонами будут работать пять комплексов IRIS-T и несколько комплексов NASAMS, чтобы создать буферную зону, которая защищает зоны ПРО и крупные города от перегрузки ударов крылатыми ракетами и дронами. Это делается, чтобы противник не смог сосредоточить усилия в одном секторе и прорвать ПВО.