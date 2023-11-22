МИД предупреждает латвийских предпринимателей о тревожной ситуации на границе Польши и Украины

Организаторы акции протеста требуют отменить облегченный порядок ЕС для украинских перевозчиков.

По информации МИД, образовались большие очереди как на въезд в Украину, так и на возвращение из Украины в ЕС.

На украинской стороне границы ждут в среднем 1500 грузовиков. Некоторые перевозчики ждут две недели, чтобы пересечь границу.

МИД ищет решения в переговорах с Польшей, чтобы уменьшить потери, нанесенные блокадой латвийским компаниям. Посол Латвии в Польше поддерживает диалог с ответственными польскими государственными учреждениями в тесном сотрудничестве с послами стран Балтии. Еврокомиссия осведомлена о ситуации и организует переговоры с представителями Польши, Словакии и Украины, чтобы найти решения и положить конец блокаде.

При планировании грузоперевозок в и из Украины МИД призывает учитывать ситуацию на польско-украинской границе, а также в отдельных точках на словацко-украинской границе и предусматривать дополнительное время для пересечения границы. Также министерство предлагает оценить возможности использования пунктов пропуска других стран-членов ЕС с Украиной, осознавая при этом географические и пропускные аспекты пограничных пунктов.