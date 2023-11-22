МИД предупреждает латвийских предпринимателей о тревожной ситуации на границе Польши и Украины

Польские автоперевозчики снова начали акцию протеста, блокировав движение грузового транспорта на нескольких пропускных пунктах на границе с Украиной, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
Организаторы акции протеста требуют отменить облегченный порядок ЕС для украинских перевозчиков.
По информации МИД, образовались большие очереди как на въезд в Украину, так и на возвращение из Украины в ЕС.
На украинской стороне границы ждут в среднем 1500 грузовиков. Некоторые перевозчики ждут две недели, чтобы пересечь границу.
МИД ищет решения в переговорах с Польшей, чтобы уменьшить потери, нанесенные блокадой латвийским компаниям. Посол Латвии в Польше поддерживает диалог с ответственными польскими государственными учреждениями в тесном сотрудничестве с послами стран Балтии. Еврокомиссия осведомлена о ситуации и организует переговоры с представителями Польши, Словакии и Украины, чтобы найти решения и положить конец блокаде.
При планировании грузоперевозок в и из Украины МИД призывает учитывать ситуацию на польско-украинской границе, а также в отдельных точках на словацко-украинской границе и предусматривать дополнительное время для пересечения границы. Также министерство предлагает оценить возможности использования пунктов пропуска других стран-членов ЕС с Украиной, осознавая при этом географические и пропускные аспекты пограничных пунктов.
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