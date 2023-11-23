Black Friday pаспродажа в магазине MDATA.LV в связи с переездом

Хотите купить новый компьютер или ноутбук, но не хотите переплачивать? Тогда вы нашли правильное место! В нашем магазине проводится уникальная распродажа компьютеров и ноутбуков для дома и бизнеса! В связи с переездом нашего магазина в новое помещение мы применили скидки на компьютеры и ноутбуки до 70%! Это невероятная сделка, которую вы не захотите упустить!

Фото: Пресс-фото

В нашем магазине вы найдете компьютеры и ноутбуки для любых целей и бюджета: от домашних до офисных компьютеров, от учебных до игровых компьютеров, от экономичных до компьютеров элитного класса. Мы предлагаем компьютеры и ноутбуки известных производителей, таких как Apple, Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI и многие другие. Вы сможете выбрать компьютер или ноутбук, соответствующий вашим ожиданиям, интересам и финансовым возможностям. Вы также сможете воспользоваться нашими услугами по установке, настройке и обслуживанию компьютеров и ноутбуков.

Фото: Пресс-фото

Наш новый магазин находится на улице Лиелирбес, 27, в торговом центре «Болеро». Ждем вас с 09:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по субботам. Приходите и убедитесь сами, что мы предлагаем лучшие цены на компьютеры и ноутбуки! Не забудьте рассказать об акции своим друзьям и знакомым, ведь такие распродажи случаются не каждый день!

Фото: Пресс-фото