Кредиты на 16,6 миллиарда евро: россияне массово приобретают китайские машины

По данным Frank RG, в течение первых десяти месяцев этого года заемщики получили в банках 1,236 триллиона рублей (12,83 миллиарда евро), что больше, чем за весь 2021 год.

Огромный спрос связан с дефицитом автомобилей в 2022 году, когда с рынка страны ушли зарубежные автопроизводители и увеличилось предложение китайских брендов. В данный момент на российском рынке присутствуют более 30 новых брендов, в основном - продукция китайских автопроизводителей.

При этом спрос по-прежнему превышает предложение. Значительно выросли и цены на автомобили - рост превышает увеличение доходов жителей.

Однако рост цен не вынудил жителей отказываться от приобретения автомобилей. Указывается, что сейчас 8-10% жителей России не нужно брать кредит на покупку машины, тогда как для других единственным решением является кредит.

Ранее глава таможенного управления РФ Руслан Давыдов сообщил, что за первые восемь месяцев этого года удельный вес китайских автомобилей в российском импорте достиг 92%. После начала войны в Украине крупнейшие автопроизводители в мире покинули российский рынок, начиная с производства и заканчивая поставками новых машин. Произведенные в Китае автомобили стали единственной альтернативой местному автопрому.

Местные эксперты рост роли китайских машин называют стратегическим вызовом, однако в данный момент российским автопроизводителям ответить нечем. Например, АвтоВАЗ снизил объемы производства на 10% и в этом году произведет 360 000 автомобилей, что является самым низким показателем с 70-х годов прошлого века.