Главное за 22 ноября ⟩ Рига говорит о роспуске Сейма, надвигающаяся метель и рост числа смертей пациентов с Covid-19

Маэстро Раймонд Паулс побывал в гостях у программы Šefu gaidījāt?, где рассказал, что он любит хорошо поесть.

Американские ученые высказали новое предположение о том, почему даже от небольшого бокала красного вина у некоторых людей начинает болеть голова, хотя другие алкогольные напитки они могут пить без подобных последствий. Более того, по их теории, от дорогого вина голова должна болеть сильнее, чем от дешевого.

Карл разместился в своей каюте и приготовился ложиться спать, чтобы утром 28 сентября 1994 года сойти с парома "Эстония" в порту Стокгольма. Незапланированное прибытие соседа по каюте потревожило сон начинающего дипломата. Восстановить его не удалось, потому что в следующий момент паром накренился, послышались странные звуки... Карл выбрался из каюты и побежал по направлению к лестнице. Он забежал за угол. Вода. На его глазах в корабль лилась вода. Это отмело какие бы то ни было мысли о возвращении в каюту. Единственным выходом было выбраться наверх. После того как были преодолены первые ступеньки зазвучала сигнализация. Карл добрался до дверей выхода на главной палубе, у которой стояли два члена экипажа корабля, возможно, штурманы. Они должны были знать, в чем дело, что делать. "Я был в шоке... Они спросили меня (!), что происходит", - вспоминает Карл.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства балерины и актрисы Илзе Лиепы - дочери уроженца Латвии, премьера балета советского периода Мариса Лиепы. Для многих удивительным стал сам факт, что у Илзе Лиепы есть литовское гражданство. RUS TVNET рассказывает, как семья Лиепы связана со странами Балтии и какую позицию заняли потомки человека, в память о котором в центре Риги установлен памятник.

Недавно RUS TVNET сообщал , как мошенники пытаются привлечь внимание жителей Эстонии и предлагают всего за два евро купить потерянные посылки и багаж. В связи с этим у читателей возник вопрос, а что в действительности делают Omniva и Таллиннский аэропорт с посылками или багажом, владельцев которых невозможно установить? В вопросе разбирался Rus.Postimees.