Ближайшей ночью в Латвии ожидается снежная буря, которая местами будет сопровождаться и сильным дождем. Об этом и других важных новостях за прошедший день рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 22 ноября.
Главное за 22 ноября ⟩ Рига говорит о роспуске Сейма, надвигающаяся метель и рост числа смертей пациентов с Covid-19
Новости Латвии:
Латвия почтила память 54 погибших в золитудской трагедии. С момента крупнейшей катастрофы после восстановления независимости прошло 10 лет. Вопросов стало только больше. Есть вопросы и к системе здравоохранения Латвии, несовершенства которой подсветил конфликт между родственником пациента и врачом в Восточной больнице, закончившийся вызовом Госполиции. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем самые заметные события недели.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к проведению референдума о роспуске Сейма. Ответы смотрите на видео!
На церемонии 21 ноября 2023 года "Мишлен" наградил "зеленой звездой" один латвийский ресторан - команду Pavāru māja в Лигатне с Эриком Дрейбантсом, Юрисом Дукальским, Юрием Семеновым и Юстине Калеей - за выдающиеся кулинарные навыки и устойчивую гастрономическую деятельность.
В ночь на четверг в Латвии начиная с запада ожидается снежная буря, местами в Курземе - с сильным дождем, прогнозируют синоптики.
За последнюю неделю продолжало расти число пациентов с Covid-19 в больницах, при этом число пациентов в тяжелом состоянии стабилизировалось, а число смертей с Covid-19 увеличилось, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На Яунциема гатве в Риге на прошлой неделе произошла тяжелая авария - водитель BMW потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, сообщает передача Degpunktā.
Вечером 17 ноября муниципальная полиция Риги получила информацию о том, что в Дарзциемсе на улице Пиедруяс мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж Латгальского управления полиции.
"Фракция "Нового Единства" в Сейме приняла решение исключить из своих рядов депутата Андрея Целяпитерса, поскольку у сторон имеются "принципиальные разногласия по работе фракции как команды".
Стремительный рост расходов Латвии связан с инвестициями государства в здравоохранение, безопасность и образование, заявила в среду на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня, комментируя выводы Европейской комиссии по плану государственного бюджета Латвии.
В Лиепайской больнице скончался Игорь Бобырь, арестованный этим летом по подозрению в действиях против безопасности латвийского государства и граждан, осуществленных по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
После переменчивых погодных условий на следующей неделе в Латвии установится зимняя погода со снегом и устойчивыми морозами, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить тренеру по волейболу обвинение в тяжких преступлениях сексуального характера в отношении 14-летней подопечной, за которые по закону предусмотрено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.
15 человек были спасены утром в среду, 22 ноября, из горящего дома в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Несколько дней назад Юрис, житель рижского микрорайона Плявниеки серьезно поссорился со своей девушкой Лиене (имя изменено), которая после тщательного размышления решила прекратить романтические отношения. Юрису ничего не оставалось, как демонстративно спать в своей машине под окнами квартиры Лиене, надеясь, что его возлюбленная изменит свое решение, сообщает программа TV3 Degpunktā.
За рубежом:
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут участвовать в виртуальной встрече стран "Большой двадцатки" (G20), которую проведет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщило в среду, 22 ноября, агентство Bloomberg.
Польские автоперевозчики снова начала акцию протеста, блокировав движение грузового транспорта на нескольких пограничных пунктах границы с Украиной, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
Россия уже начала активные обстрелы украинской инфраструктуры ракетами и беспилотниками, и эти обстрелы будут только нарастать с наступлением зимних холодов, а отражать их станет труднее.
Российские власти потребовали от иностранцев, желающих приобрести "золотые визы", не только инвестиций в Россию, но и знания русского языка, истории государства и законодательства, сообщает The Moscow Times.
Российские банки готовятся выдать рекордную сумму покупателям автомобилей. Как сообщает Forbes, в течение этого года жители России могут получить кредитов на 1,6 триллиона рублей (16,6 миллиарда евро). В зависимости от банка, 760-80 процентов от этой суммы будет направлено на приобретение автомобилей китайского производства.
Журналистку Екатерину Дунцову, проживающую в российском городе Ржев, вызвали в прокуратуру после того, как она публично заявила о намерении баллотироваться на выборах президента России, назначенных на 2024 год, сообщает издание "Агентство".
В результате удара ВСУ по оккупированной Россией территории Донбасса погибли 25 российских военных, собравшихся на праздничное мероприятие, сообщает BBC со ссылкой на украинские источники. Российские СМИ сообщают, что в результате атаки погибла актриса Полина Меньших.
В ночь на среду, 22 ноября, правительство Израиля после нескольких часов обсуждения одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении части израильских заложников, захваченных 7 октября, паузах в боевых действиях и ответном освобождении части палестинских заключенных из тюрем Израиля, сообщает Русская служба Би-би-си.
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