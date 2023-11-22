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Полиция разыскивает покинувшего медучреждение на улице Твайка в Риге мужчину

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Сергей Крампис-Вейсис
Сергей Крампис-Вейсис Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Сергея Крамписа-Вейсиса 1988 года рождения, который в среду, 22 ноября, покинул медучреждение в Риге, на улице Твайка, и в данный момент его местонахождение неизвестно.

Фото: Valsts policija

Приметы: рост 170-175 сантиметров. Был одет в серые спортивные штаны, синий халат, светлые кроссовки.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номерам телефона 67086458 или 110.

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