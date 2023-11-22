Французский пилот обезглавил парашютиста крылом самолета. Он получил за это условный срок

Во вторник уголовный суд французского города Монтобан приговорил к году лишения свободы условно пилота парашютного клуба в регионе Тарн-э-Гаронна. Во время полета его самолет задел парашютиста, который планировал на вингсьюте, в результате чего тот погиб.
Пилот, имя которого не оглашается (во французской прессе его называют Ален С.) зацепил 40-летнего Николя Гали крылом своего самолета через некоторое время после прыжка.
По данным Times, 27 июля 2018 года Гали и еще один парашютист выпрыгнули в своих вингсьютах из одномоторного самолета над городом Булок-ан-Керси, расположенного к северу от Тулузы, на юге Франции.
Самолет, из которого выпрыгнули парашютисты, находился на высоте около 4400 метров и сразу начал снижаться в сторону аэродрома.
Через некоторое время самолет настиг обоих парашютистов на высоте около 300 метров. К этому моменту они уже завершили свободное падение и планировали в своих вингсьютах.
Вингсьют - это специальный костюм для полета, имеющий перепонки между руками и ногами, он обладает конструкцией, похожей на крыло самолета.
Именно на этом этапе полета левое крыло и стойка самолета задели Гали, обезглавив его. Аварийный парашют Гали раскрылся, и его тело приземлилось на поле.
Как такое стало возможным?
На предыдущих судебных слушаниях пилот заявил, что не проинструктировал восьмерых парашютистов и двух вингсьютеров, находившихся на борту, о траектории своего дальнейшего полета. Он выполнял уже четвертый полет в этот день.
Пилот также заявил, что потерял визуальный контакт с парашютистами после прыжка.
«По сравнению с парашютистами, которые находятся в свободном падении, с вингсьютерами все сложнее, они летят по прямой, — сказал Ален С. — Они не так сильно снижаются и могут пересечь курс самолета».
Пилот сказал, что Гали «не следовал ожидаемому курсу и не должен был находиться на этом курсе».
«Я в этом не виноват, — сказал пилот. — Я считаю, что моя траектория полета была разумной. Это стало трагедией всей моей жизни, но ответственность лежит не на мне».
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Однако пилот был признан виновным в непредумышленном убийстве и управлении воздушным судном без действующей лицензии. Ему также запрещено летать в течение года.
Пилот признал, что на момент прыжка его лицензия была недействительна, поскольку он нарушил ограничения, наложенные авиационными властями в связи с состоянием здоровья.
Ассоциация школ парашютизма Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, была оштрафована на 20 тыс. евро, хотя, по сообщениям французских СМИ, выплата половины этой суммы была отсрочена.
«После этой трагедии меры безопасности были ужесточены и стали более серьезными, а инструктажи стали обязательными», — заявила президент школы Изабель Дешам.