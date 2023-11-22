Французский пилот обезглавил парашютиста крылом самолета. Он получил за это условный срок

Пилот также заявил, что потерял визуальный контакт с парашютистами после прыжка.

«По сравнению с парашютистами, которые находятся в свободном падении, с вингсьютерами все сложнее, они летят по прямой, — сказал Ален С. — Они не так сильно снижаются и могут пересечь курс самолета».

Пилот сказал, что Гали «не следовал ожидаемому курсу и не должен был находиться на этом курсе».

«Я в этом не виноват, — сказал пилот. — Я считаю, что моя траектория полета была разумной. Это стало трагедией всей моей жизни, но ответственность лежит не на мне».

Фото: BBC

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Фото: BBC

Однако пилот был признан виновным в непредумышленном убийстве и управлении воздушным судном без действующей лицензии. Ему также запрещено летать в течение года.

Пилот признал, что на момент прыжка его лицензия была недействительна, поскольку он нарушил ограничения, наложенные авиационными властями в связи с состоянием здоровья.

Ассоциация школ парашютизма Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, была оштрафована на 20 тыс. евро, хотя, по сообщениям французских СМИ, выплата половины этой суммы была отсрочена.