Наркотики, драки и проблемы с полицией: таллиннец Максим Воровский о непростом пути в элиту мирового кикбоксинга

Выросший в Таллинне Максим Воровский (35) завоевал столько титулов в кикбоксинге, что не нуждается в представлении. Это человек, которого боятся. За свою карьеру он одержал 33 победы и потерпел всего пять поражений. В частности, он был чемпионом Балтии по кикбоксингу среди любителей, а в 2021 году стал чемпионом мира в престижной серии King of Kings.