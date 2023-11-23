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Наркотики, драки и проблемы с полицией: таллиннец Максим Воровский о непростом пути в элиту мирового кикбоксинга

Kuuuurija rus.postimees.ee
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В начале ноября в ледовом холле "Тондираба" в пятый раз прошло крупнейшее в Скандинавии и странах Балтии спортивное мероприятие по боевым видам спорта The League. Примечательно, что одни из сильнейших участников соревнований были родом из Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Выросший в Таллинне Максим Воровский (35) завоевал столько титулов в кикбоксинге, что не нуждается в представлении. Это человек, которого боятся. За свою карьеру он одержал 33 победы и потерпел всего пять поражений. В частности, он был чемпионом Балтии по кикбоксингу среди любителей, а в 2021 году стал чемпионом мира в престижной серии King of Kings.

В подростковом возрасте у Макса было много проблем в школе: он постоянно дрался и даже стал принимать наркотики. Ведущая Kuuuurija Катрин Луст выяснила, как этот хулиган стал одним из самых успешных кикбоксеров в Эстонии.

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