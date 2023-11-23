Путин обвинил Украину в отказе от мирных переговоров

Ответственность за отсутствие переговоров между Россией и Украиной лежит на Киеве, утверждает президент России Владимир Путин. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса", - заявил Путин, выступая по видеосвязи на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) в среду, 22 ноября. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подписании декрета, запрещающего вести с Россией такие переговоры.

О каком декрете идет речь, Путин не уточнил. В сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатировалась невозможность переговоров лично с Путиным, а не с представителями России в целом.

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