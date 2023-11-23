Власть, интриги и любовь, изменившие мир

Мировая история гораздо более загадочна, противоречива и сложна, чем энциклопедические знания.
Договоренности о товарообмене и благородные идеалы. Воля к власти, заговоры и интриги. Трогательные отношения и драматичные поражения.
Мировая история гораздо более загадочна, противоречива и сложна, чем энциклопедические знания.
Договоренности о товарообмене и благородные идеалы. Воля к власти, заговоры и интриги. Трогательные отношения и драматичные поражения.
Горячие сражения, затяжные войны и внезапные повороты судьбы – в открытом море, на твердой земле, в бескрайнем небе и глубоко внутри нас. Из всего этого рождается мировая история. Хронология, каждое событие в которой – просто одно из возможных пересечений различных путей. Некоторые моменты оказываются важнее других. Viasat History приглашает пережить монументальные моменты нашего общего прошлого.
30 января 1933 года к власти в Германии приходит Адольф Гитлер. Этот момент – как разлом между двумя мирами. Разразившаяся в результате данного события Вторая мировая война быстро распространяется по Европе и Северной Африке. Это в корне меняет геополитическую ситуацию в мире, как в свое время гелиоцентрическая система Коперника сменила геоцентрическую картину мира. Мир меняется резко, сильно и далеко не только в годы правления Гитлера.
Viasat History предлагает заглянуть в этот переломный момент и понять душевное состояние значительной части населения Германии того времени. Это нужно сделать, чтобы хоть немного понять, что побудило немцев поддерживать одно из самых чудовищных преступлений против человечества – Холокост.
Внешне Гитлер подчеркивает свое стремление к миру, но, придя к власти, начинает подготовку к истребительной войне, чтобы обеспечить господство Третьего рейха в Европе и «жизненное пространство» на Востоке.
Документальные передачи Viasat History рассказывают об обстоятельствах, приведших к тому роковому дню, и об удивительных событиях, последовавших за ним.
Что же все-таки произошло в Далласе 22 ноября 1963 года? Да, конечно, мы знаем, что смертельный выстрел в Джона Фицджеральда Кеннеди был сделан в тот момент, когда президентский кортеж пересекал площадь Дили-Плаза в Далласе, штат Техас. Но мы до сих пор не знаем, был ли это заговор против президента США или случайный одиночный стрелок. Какой заговор мог существовать и каковы факты?
С тех пор многие наблюдатели – историки, журналисты и очевидцы – пытались рассказать свою версию или переписать историю. Однако зачастую эти интерпретации продиктованы не столько убеждениями, подкрепленными фактами, сколько идеологией и домыслами о роли ЦРУ, личности Ли Харви Освальда и участии военных.
Документальные передачи Viasat History дают возможность по-новому осмыслить день, изменивший историю Соединенных Штатов Америки.
На протяжении XX и XXI веков одной из тем, привлекающих наибольшее внимание общественности, остаются взлеты, падения и полные трансформации королевских семей. Войны, скандальные измены, перевороты, убийства, финансовая коррупция, месть и революции. Изменившийся мир и средства массовой информации. Не все монархии смогли приспособиться к этим изменениям и выжить. Если в начале прошлого века в мире насчитывалось 53 королевских семьи, то сегодня число королей, королев, султанов и императоров сократилось более чем в два раза, до 25.
Что мы вообще знаем о монархиях? Каковы реальные трудности и преимущества принадлежности к королевской семье? Документальные передачи Viasat History создают у зрителя впечатление, что он близко знаком с королевскими семьями, о которых на самом деле он знает очень мало.
Элитой среди монархий можно считать британскую королевскую семью, которая еще не так давно правила почти четвертью мира. Причем 131 год из последних 185 лет на этом престоле восседали женщины. Королева Виктория была самым долго правившим монархом в истории Соединенного Королевства. Пока королева Елизавета II, свидетелями правления которой мы были, не превзошла этот рекорд на 7 лет.
Скончавшаяся в 2022 году Елизавета II пережила сложные времена и достойно справилась с задачей быть женщиной на троне в этом мужском мире. Ее часто сравнивают с королевой Викторией. Обе унаследовали корону несколько неожиданно. Обе смогли выйти замуж по зову сердца. И как королевы, обе были преданы своему делу и активны до самой смерти. Виктория, правившая с 1837 по 1901 год, создала множество прецедентов, которые Елизавета II (1952–2022) соблюдала в период своего правления. Но эти обстоятельства – далеко не всё, что объединяет этих двух королев. Документальные передачи Viasat History проводят интересные параллели между различными эпохами и людьми, между настоящим и прошлым.
Интересны также параллели между современностью и античностью. Когда речь заходит о Древнем Египте, то, помимо пирамид и иероглифов его развитой культуры, на ум сразу приходит одно имя: Клеопатра. Но кем же была эта последняя правительница Египта – одним из самых амбициозных лидеров в истории цивилизаций или просто легендарной красавицей во дворце на берегу Нила? Почему о ее любовных связях с выдающимися римскими полководцами Гаем Юлием Цезарем и Марком Антонием говорят до сих пор?
После смерти отца Клеопатры, фараона Птолемея XII, было оглашено его завещание: Клеопатра должна выйти замуж за своего брата, чтобы вместе с ним править страной. Таков был египетский обычай в 51 году до нашей эры. У Клеопатры существовали грандиозные планы относительно Египетской империи: она хотела объединить ее с Римской империей. Ее брат (и муж) Птолемей XIII не согласился с этим и отправил Клеопатру в изгнание в Сирию. Но Клеопатра решила бороться за свое право на власть. Ее последней надеждой был Цезарь, правитель соседней Римской империи. Да, тот самый Юлий Цезарь, который сказал о себе: «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»).
Так или иначе, он приходит ей на помощь. Клеопатра следует за Цезарем в Рим в надежде исполнить свое желание создать мировую империю. В 47 году до нашей эры у них рождается сын, которого называют Цезарион (Цезарь Малый). Но Цезарь так и не женится на ней и не назначает своего биологического сына наследником престола.
После смерти Цезаря Римская империя оказывается разделенной между Марком Антонием и Октавианом. Все еще мечтая о более крупной империи, Клеопатра сближается с Антонием, который тоже поддается чарам египтянки. Марк Антоний тоже не взял Клеопатру в жены, но у них родилось трое детей. Отношения Антония и Клеопатры широко известны как одна из самых поразительных историй любви за все время существования человечества.
Viasat History – это как билет в путешествие сквозь время, где зрителей ждут увлекательные исторические сюжеты и мнения экспертов. Устройся поудобнее перед экраном – тебе предстоит увидеть переломные моменты истории и деятелей, творивших наше прошлое. Телеканал Viasat History доступен в пакетах всех операторов кабельного телевидения.