Власть, интриги и любовь, изменившие мир

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Скончавшаяся в 2022 году Елизавета II пережила сложные времена и достойно справилась с задачей быть женщиной на троне в этом мужском мире. Ее часто сравнивают с королевой Викторией. Обе унаследовали корону несколько неожиданно. Обе смогли выйти замуж по зову сердца. И как королевы, обе были преданы своему делу и активны до самой смерти. Виктория, правившая с 1837 по 1901 год, создала множество прецедентов, которые Елизавета II (1952–2022) соблюдала в период своего правления. Но эти обстоятельства – далеко не всё, что объединяет этих двух королев. Документальные передачи Viasat History проводят интересные параллели между различными эпохами и людьми, между настоящим и прошлым.

Борьба Клеопатры за власть и любовь

Интересны также параллели между современностью и античностью. Когда речь заходит о Древнем Египте, то, помимо пирамид и иероглифов его развитой культуры, на ум сразу приходит одно имя: Клеопатра. Но кем же была эта последняя правительница Египта – одним из самых амбициозных лидеров в истории цивилизаций или просто легендарной красавицей во дворце на берегу Нила? Почему о ее любовных связях с выдающимися римскими полководцами Гаем Юлием Цезарем и Марком Антонием говорят до сих пор?