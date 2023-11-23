Предприниматель не платит за отопление - страдает весь дом

Предприятие Rīgas siltums сообщило Rus.LSM, что задолженность дома за отопление составляет 27 286 евро. Это рекордная величина в Риге. Кроме того, дом должен еще RNP, управляющей компании, 73 тысячи евро.

В свою очередь, жители утверждают, что во всем виноват коммерсант, которому принадлежат первый этаж с магазинами и подвальные помещения. Как рассказал один из соседей, долг по отоплению и услугам владельцев квартир не превышает 1000 евро.

В Rīgas siltums прокомментировали ситуацию: "На данный момент оплата за поданную в дом по улице Маскавас, 250, к-1, тепловую энергию в указанном размере не произведена, поэтому подключение отопления к зданию не согласовано".

Жильцам предлагалось погасить 20% от суммы долга пред Rīgas siltums, чтобы подключить отопление.

В Rīgas namu pārvaldnieks заявили, что "порядок взыскания задолженности четко определен в нормативных актах. RNP проводит все виды деятельности по взысканию долгов, предусмотренные законом".

Портал Rus.LSM сообщает, что жители написали письма в Инспекцию здравоохранения и омбудсмену. После того как медики решили, что такие условия представляют угрозу здоровью маленьких детей, Rīgas siltums подключило дом к теплу.

"Учитывая падение температуры воздуха снаружи и активные действия управляющего зданием по взысканию долга за поданную в дом по улице Маскавас, 250, к-1, тепловую энергию, AS Rīgas siltums согласовало подключение отопления к этому зданию", - известило предприятие.

С самим коммерсантом корреспонденту Rus.LSM поговорить не удалось, он также не ответил на письменный запрос дать комментарий.