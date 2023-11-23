Полиция ищет мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру телефона 67086510 или 110 или написав по адресу электронной почты: jelena.udre@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.