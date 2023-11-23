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Полиция ищет мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений

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Полиция ищет мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений
Полиция ищет мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений Фото: Valsts policija

По подозрению в причинении телесных повреждений Государственная полиция разыскивает мужчину, изображенного на фотографиях.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру телефона 67086510 или 110 или написав по адресу электронной почты: jelena.udre@riga.vp.gov.lv.

Фото: Valsts policija

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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