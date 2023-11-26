Современные книги про любовь, которые стоит прочитать

Меня зовут Анастасия Терентьева, мне 24 года. В этом учебном году я получу степень бакалавра русской филологии в Латвийском университете. Признаться, я никогда не любила читать и, сколько себя помню, всегда книги читала по принуждению. Но все изменилось три года назад - банально с обзора в TikTok, после которого в моих руках оказался любовный роман. После первой книги мне захотелось читать еще и еще. Сейчас мои будни - одна книга за день. Возможно, я смогу привести в прекрасный мир книг и вас! Ниже собрала для вас пять книг из нескольких десятков прочитанных мною за последнее время.