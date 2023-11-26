Современные книги про любовь, которые стоит прочитать

В литературе прошедших веков любовь изображается как возвышенное чувство, от которого вырастают крылья и пропадает ночной покой. А каково современное восприятие этого чувства?
Меня зовут Анастасия Терентьева, мне 24 года. В этом учебном году я получу степень бакалавра русской филологии в Латвийском университете. Признаться, я никогда не любила читать и, сколько себя помню, всегда книги читала по принуждению. Но все изменилось три года назад - банально с обзора в TikTok, после которого в моих руках оказался любовный роман. После первой книги мне захотелось читать еще и еще. Сейчас мои будни - одна книга за день. Возможно, я смогу привести в прекрасный мир книг и вас! Ниже собрала для вас пять книг из нескольких десятков прочитанных мною за последнее время.
- "Все закончится на нас" (Колин Гувер)
Лили выросла в семье, где отец был тираном, а мать бездействовала. Но теперь у Лили есть свое дело и отношения с нейрохирургом Райлом. Он не готов к серьезным отношениям, в то время как девушке необходима стабильность...
Это произведение не только завораживает своим сюжетом, но и поднимает важную тему, о которой необходимо говорить. В реальной жизни существует множество сложных ситуаций, с которыми сталкивается героиня романа, и очень редко кто решается написать о таком.
Привлекательно то, что главная героиня не следует общепринятым шаблонам, присущим большинству подобных произведений. Она решает рискнуть, дать еще один шанс, попытаться помочь, и все это во имя любви. Однако выясняется, что любви может быть недостаточно, чтобы справиться с проблемами. Отдельное восхищение вызывает то, что в романе отсутствует романтизация в тех ситуациях, где реально необходимо все бросить и бежать без оглядки, а с остальным разбираться, когда безопасность обеспечена.
Произведение оставило неизгладимое впечатление, а раздел "от автора" стал тем финальным штрихом, который дал волю моим эмоциям. Если на протяжении всей книги я держала свои чувства под контролем, то в этом разделе выдержка оказалась бессильной и слезы побежали ручьем.
Один момент - это когда ты уверен, что все это лишь вымышленная история; совершенно иное восприятие наступает, когда осознаешь, что эта история когда-то была реальной, пережитой живым человеком.
- "Играя с огнем" ( Л. Дж. Шэн)
История о двух людях, чьи души надломлены под тяжестью прошлого и чувства вины.
Эта волнующая история с нотками юмора не рассказывает о блеске и красоте, а скорее обрисовывает картину боли, страданий, второго шанса. Она о любви, великой и красивой, о сложной судьбе и о том, что, когда все кажется потерянным, следует ожидать приятных перемен.
Эта книга выделяется своей нетипичностью в романтическом жанре для меня. Вместо обычной тихой девушки, укрывающейся от внимания общества, и привычного красавчика-бунтаря мы видим Грейс, некогда самую популярную девушку в школе, которая, потеряв внимание, стала невидимкой, желая лишь покоя, и Уэста - всеобщего любимца, хулигана и несокрушимого участника подпольных боев.
Но здесь есть особенность: девушка предпочитает оставаться в тени, потому что половина ее лица и часть тела в шрамах от ожогов. В то время как парень вопреки своей бунтарской натуре не проявляет ее из прихоти, а скорее как форму самонаказания, переживая потерю близкого человека.
Кто бы мог подумать, что у них есть что-то общее?
Несколько раз мне хотелось разреветься из-за несправедливости, с которой сталкиваются персонажи. Грейс явно не заслуживала тех бед, которые на нее свалились. А Уэст... его поступки, учитавая его внутреннее состояние, не оставляют равнодушным.
Все действия персонажей, несмотря на фантастичность сюжета, кажутся вполне реальными. Это создает прочную связь с читателем.
Отмечу также невероятно молодежный американский юмор, присутствующий в произведении. Он является чрезвычайно концентрированным, что делает эту книгу для меня уникальной. Важно отметить, что этот юмор не откровенно пошлый, а, напротив, обладает язвительной и абсурдной привлекательностью.
- "Сделка" (Эль Кеннеди)
Ханна, молодая и талантливая студентка музыкального факультета. Она предана своему искусству настолько, что даже вечеринки становятся чем-то второстепенным. Ее жизнь изменилась после травмирующего события, но Ханна смогла встать на ноги и продолжить свой путь к мечте.
Гаррет, сын знаменитого хоккеиста, стремится к профессиональной карьере в хоккее. Однако в его жизни зияет пустота, связанная с отцом, с которым он не общается. Своя трагическая история преследует Гаррета, мешая ему достичь полной гармонии в жизни.
Судьба сводит их вместе на экзамене по этике. Ханна блеснула исключительными знаниями, в то время как Гаррет, полностью поглощенный своей хоккейной мечтой, завалил экзамен. Это случайное столкновение ставит Гаррета перед выбором: исправить свою ошибку или столкнуться с последствиями, включая возможное отстранение от хоккейной карьеры.
Ханна, сначала сопротивляющаяся идее помощи, соглашается помочь Гаррету в обмен на услугу. Так начинается необычное сотрудничество между музыкой и хоккеем, двумя мирами, которые кажется, никогда не должны были пересечься.
На первый взгляд, это просто история студенческого романа, пропитанного атмосферой спорта и волнующих событий. Однако, глубже проникая в ее страницы, обнаруживается душераздирающая повесть, которая касается самых темных уголков человеческой души.
Этот рассказ служит прекрасным примером для тех, кто пережил физическое и психологическое насилие. Возникает выбор: остаться жертвой или подняться над трудностями. Решение принадлежит только тебе. Отпустить всё негативное, запереть его в прошлом и выбросить ключ, чтобы начать новую жизнь, соответствующую твоим желаниям.
Книга читается на одном дыхании, каждая страница наполнена динамикой, и я не нашла ни одного момента, который был бы мне скучен. Герои восхитительны, а юмор вовремя добавляет легкости в повествование.
- "Гипотеза любви" (Али Хейзелвуд)
Главная героиня, Оливия, выделяется яркостью среди акул науки, но в то же время она нежная и неуверенная в себе личность. Адам, сбалансировавший ее таланты и тенденцию к самоуничижению, стал ее опорой, частично потому, что он сам такой же. Два зеркальных человека нашли друг друга. Однако с течением времени Адам стал более острым, в то время как Оливия продолжает видеть мир в розовых тонах.
Оливия, решившая помочь подруге в любви любым способом, берется за это с полной решимостью. Даже фальшивые отношения с самым неприятным, мрачным и высокомерным ученым в академии приводят к захватывающему роману.
Это настоящая классическая романтическая комедия, написанная с нежностью и добротой.
Отношения между Оливией и Адамом, хотя и наивные, захватывают с первых страниц. Несмотря на отсутствие реализма, книга написана в духе старых комедий, с добавлением некоторых современных элементов.
Легкая, простая и окутывающая своим простодушием, эта история оставляет теплое и приятное послевкусие, сравнимое с впечатлением от просмотра любимых романтических комедий.
- Обретая надежду (Тилли Коул)
Элли Принс всегда мечтала о том, чтобы найти невероятную, страстную любовь. Однако судьба приготовила ей этот подарок лишь в тот момент, когда она встретила его – Эльпидио. Этот талантливый скульптор стал не только объектом ее вожделения, но и тем, кто завоевал ее сердце своими произведениями.
Но смогут ли они оба обрести настоящее счастье? Ведь за каждым из их успехов стоит мучительная душевная боль, которая, казалось бы, несовместима с идеей истинного счастья. Сможет ли Эльпидио обрести надежду в своем искусстве? И сможет ли он позволить себе мечтать о возможности искупления? В их истории звучит вопрос о том, как далеко можно зайти в поисках любви, и готовы ли мы заплатить цену за свое счастье.
В сердце этого произведения лежит тема искусства, выражаемая через две разные страсти. Элли увлечена музыкой и выражает свои эмоции через фортепиано, в то время как Эльпидио оголяет свою душу, создавая изысканные произведения из мрамора.
Книга пропитана всепоглощающим чувством вины, сожалениями за прошлое и стремлением к искуплению. Она не только вырывает читателя извне, но и позволяет почувствовать полный спектр эмоций по отношению к главному персонажу, который ранее вызывал не самые теплые чувства.
Роман рассказывает историю о девушке с добрым сердцем и парне, который не видит светлое будущее для себя и не рассчитывает на понимание со стороны окружающих. Она, видя глубину его души, становится его светом и поддержкой. Его прошлое наполнено болью и ответственностью перед близкими, из-за чего он принимает сложные решения.
Этот роман пропитан эмоциями, драмой и романтикой. Завершение романа заслуживает особого внимания, ведь оно становится достойным финалом для героев этой увлекательной истории.
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