Госполиция в Риге задержала мужчину, который пытал и ограбил свою мать

Прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый стал агрессивным после того, как потерпевшая отказалась дать ему деньги. Он нанес женщине несколько ударов по лицу, телу и голове, а также во время пыток связал ей руки и пытался протолкнуть в горло медикаменты.

По первоначальной информации, с места происшествия было взято около 2000 евро, а также банковская карта женщины и удостоверяющие личность документы. На место происшествия была вызвана бригада неотложной помощи, женщину доставили в медицинское учреждение, а предполагаемый виновник на момент прибытия полиции покинул место происшествия.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители Рижского Восточного управления Госполиции 10 ноября задержали подозреваемого. У мужчины были обнаружены наркотические вещества, которые были переданы на экспертизу, а также подозреваемый был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения проверки на наркотические и психотропные вещества.

В связи с произошедшим 10 ноября был начат уголовный процесс по трем статьям.

12 ноября постановлением суда было установлено, что к подозреваемому применена мера пресечения - содержание под стражей.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.