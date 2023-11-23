Госполиция в Риге задержала мужчину, который пытал и ограбил свою мать

9 ноября этого года около четырех часов утра Госполиция получила вызов в многоквартирный дом в Латгальском предместье, где мужчина 1987 г. р. пришел в квартиру своей матери, чтобы потребовать денег. После того как его призвали покинуть место жительства, он начал вести себя агрессивно, сообщает Госполиция.
Прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый стал агрессивным после того, как потерпевшая отказалась дать ему деньги. Он нанес женщине несколько ударов по лицу, телу и голове, а также во время пыток связал ей руки и пытался протолкнуть в горло медикаменты.
По первоначальной информации, с места происшествия было взято около 2000 евро, а также банковская карта женщины и удостоверяющие личность документы. На место происшествия была вызвана бригада неотложной помощи, женщину доставили в медицинское учреждение, а предполагаемый виновник на момент прибытия полиции покинул место происшествия.
В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители Рижского Восточного управления Госполиции 10 ноября задержали подозреваемого. У мужчины были обнаружены наркотические вещества, которые были переданы на экспертизу, а также подозреваемый был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения проверки на наркотические и психотропные вещества.
В связи с произошедшим 10 ноября был начат уголовный процесс по трем статьям.
12 ноября постановлением суда было установлено, что к подозреваемому применена мера пресечения - содержание под стражей.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!