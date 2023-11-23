Видео ⟩ Сколько сезонов выдерживает зимняя резина?

Все зависит от типа автомобиля, стиля вождения и покрытий, с которыми приходится сталкиваться шинам. Если не ездить на зимних шинах круглый год - а тогда их действительно хватит всего на один год - комплекта должно хватить на 2, может быть, 3 сезона. Пробег зимних шин составляет 70% от летней резины.

Случаются и модели зимних шин с почти фантастическим пробегом, похожим на летний. Но этот результат неизбежно достигается за счет качества. Чтобы сэкономить на зимних шинах и их смене, все больше автовладельцев выбирают всесезонные шины. Однако Гринбергс относится к этому решению с осторожностью.

Вместо всесезонных шин лучше выбирать зимние шины с твердым составом резины, или зимние шины для Центральной Европы. Выгоды и цена будут похожи, а езда зимой - более уверенной. При этом эксперт отметил, что нет никаких оснований для слухов о том, что со следующего года зимой больше нельзя будет ездить на всесезонных шинах - при условии, что на них будет нанесена маркировка "3 вершины" или "снежинка".

На исправных всесезонных шинах всегда будет разметка, необходимая для зимних шин. Еще одна часто замалчиваемая тема - допустимая остаточная глубина протектора. В соседней Литве он меньше - 3 мм, в Латвии - 4 мм. Это означает, что если вы начинаете зимний сезон с остаточным протектором 5 мм, то ближе к весне вам, возможно, придется искать новые шины.

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