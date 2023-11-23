В этом году в Латвии снизилось число пьяных водителей

Только в 759 случаях для задержанных установлена административная ответственность, то есть они находились в состоянии опьянения до полутора промилле. 913 руководителей находились в состоянии опьянения свыше полутора промилле, что означает наступление уголовной ответственности. 1111 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были без водительских прав.

Всего было конфисковано 708 транспортных средств, а в 1454 случаях применено взыскание денежной суммы, соответствующей стоимости транспортного средства или его части.

При этом в этом году было задержано 166 водителей за вождение в состоянии наркотического опьянения, а в прошлом году таковых было 122.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Также уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, находясь под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

При этом конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если управляемое в состоянии опьянения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.