В четверг, 23 ноября, по всей Латвии выпал снег, зима уже совсем близко. Возможно, поэтому приходит столько новостей о ДТП. Да и драк случается немало, в одной из них пострадал даже журналист нашей редакции. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 23 ноября ⟩ Снег в Латвии, храбрость журналиста и крупнейшая рождественская ярмарка в Риге
Новости Латвии:
Алвис Лукша - 30-летний солдат-доброволец из Латвии, воюющий в Украине. С начала войны в Украине он защищал ее независимость, сообщает портал galka.if.ua.
Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев пострадал, защищая мигрантов от агрессивного местного жителя.
В магазине в Кенгарагсе произошла драка. Потерпевший рассказал, что на него напал пьяный мужчина и пытался задушить, передает Degpunktā.
Утром в четверг, 23 ноября, на большей части Латвии продолжается снегопад, во многих местах он сильный, свидетельствуют данные метеостанций. Тем временем жители уже успели поделиться фотографиями снега в социальных сетях.
Пропавший без вести Сергей Крампис-Вейсис 1988 года рождения благополучно найден, сообщила Государственная полиция.
По подозрению в причинении телесных повреждений Государственная полиция разыскивает мужчину, изображенного на фотографиях.
Потеряв место жительства, женщина живет в ветхом садовом домике в Риге, который протекает и местами не имеет стен. С наступлением холодов она переживает, что может замерзнуть, сообщает программа Bez Tabu.
Вечером в среду, 22 ноября, в Риге произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего на месте происшествия образовалась пробка.
В четверг, 23 ноября, на Даугавпилсском шоссе перед Саласпилсом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает BreakingLV на платформе X (Twitter).
Несколько дней назад ресторан Max Cekot Kitchen получил престижную премию отрасли - звезду "Мишлен". Журналисты новостной службы TV3 заглянули в ресторан.
Всего за неделю до Рождества, с 15 по 17 декабря, в Риге впервые пройдет крупнейшая ярмарка в странах Балтии, которая соберет на Международной выставке в выставочном центре "Кипсала" более 500 торговцев, ремесленников, компаний из Латвии, Литвы и Эстонии. На данный момент свое участие в мероприятии уже подтвердили 297 компаний из Латвии, 112 из Литвы и 14 из Эстонии.
Lidl Latvija в следующем году повысит зарплаты всем работникам предприятия. Повышение зарплат начнется уже с 1 января 2024 года, а в целом зарплатный фонд увеличится еще на 2,5 миллиона евро, сообщили RUS TVNET в компании.
Строительство новых станций на Болдерайской линии затянулось и, скорее всего, будет завершено в 2024 году, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Риналдс Плявниекс.
За рубежом:
Новая жена лидера «Справедливой России» Сергея Миронова в 2022 году вывезла из оккупированного Херсона 10-месячную украинскую девочку, после чего они удочерили ее и сменили ей имя. Расследование о похищенных из Херсона детях провели журналисты BBC Panorama и «Важных историй» (издание признано в России нежелательной организацией).
У России есть преимущество перед демократическими европейскими странами, поскольку российский диктатор Владимир Путин не думает о следующих выборах, а планирует "на десятилетия вперед", заявил помощник Путина Максим Орешкин.
В социальной сети TikTok распространяется видео, на котором видно, что у одного пакомата Omniva в Эстонии открыты все отделения. Представитель компании рассказал, как возникла ситуация, показанная на видео.
Фармацевтическая компания Pfizer подала в суд на Польшу за неисполнение контракта на поставку вакцин против Covid-19. По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, Польша не выплатила Pfizer 1,5 миллиарда долларов.
Каждый истинный любитель сыра, отправляясь в США, может быть разочарован ассортиментом, ведь некоторые сорта сыра, которыми мы наслаждаемся у нас дома и во многих других странах, запрещены к продаже там по закону. Портал Receptes.lv рассказывает, о каких сортах идет речь.
Интересное чтиво:
Мои европейские друзья недоумевают, почему в России никто не протестует против войны в Украине, неужели нам все равно? Нет, нам не все равно, но выйти на митинг сейчас означает сесть в тюрьму. В последний раз более или менее массовые акции против войны прошли по всей России в годовщину нападения. В Москве люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. Тех, у кого были плакаты "Нет войне", задержали.
В среду, 22 ноября, к Латвии приблизилось зарегистрированное в Гонконге грузовое судно Newnew Panda 1. Это судно принадлежит оператору, который управляет и судном Newnew Polar Bear, имеющим связь с инцидентом 8 октября, когда был поврежден соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector. В октябре Центральная криминальная полиции Финляндии сообщила, что из морских глубин поднят якорь, который, очевидно, и повредил газопровод. Якорь мог быть от зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear. Портал Apollo обобщил доступную информацию о судне, о том, как далеко оно продвинулось, а также о местах, где находятся латвийские кабели связи.
В Риге не менее 65% всего населения проживает в микрорайонах, из них 61% - в многоквартирных домах, построенных до 1980 года. Жители советских серийных домов уже несколько лет жалуются на плохое качество подъездных дорог, нехватку парковочных мест и общее состояние домов. Пока одни пишут гневные посты в районных группах в Facebook, другие берут инициативу в свои руки. Так сделал житель Петерсалы - Петерис, который за пару месяцев преобразил старый подвал хрущевки в годное для хранения вещей помещение.
Во вторник, 21 ноября, RUS TVNET сообщал о том, что в силу вступило решение Рижского окружного суда, согласно которому мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей знакомой - он нанес ей по меньшей мере 50 ножевых ранений. Передача Degpunktā телеканала TV3 раскрыла новые детали произошедшего.
В начале ноября в ледовом холле "Тондираба" в пятый раз прошло крупнейшее в Скандинавии и странах Балтии спортивное мероприятие по боевым видам спорта The League. Примечательно, что одни из сильнейших участников соревнований были родом из Эстонии, пишет Rus.Postimees.
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