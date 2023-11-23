Главное за 23 ноября ⟩ Снег в Латвии, храбрость журналиста и крупнейшая рождественская ярмарка в Риге

В социальной сети TikTok распространяется видео, на котором видно, что у одного пакомата Omniva в Эстонии открыты все отделения. Представитель компании рассказал, как возникла ситуация, показанная на видео.

Фармацевтическая компания Pfizer подала в суд на Польшу за неисполнение контракта на поставку вакцин против Covid-19. По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, Польша не выплатила Pfizer 1,5 миллиарда долларов.

Каждый истинный любитель сыра, отправляясь в США, может быть разочарован ассортиментом, ведь некоторые сорта сыра, которыми мы наслаждаемся у нас дома и во многих других странах, запрещены к продаже там по закону. Портал Receptes.lv рассказывает, о каких сортах идет речь.

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Мои европейские друзья недоумевают, почему в России никто не протестует против войны в Украине, неужели нам все равно? Нет, нам не все равно, но выйти на митинг сейчас означает сесть в тюрьму. В последний раз более или менее массовые акции против войны прошли по всей России в годовщину нападения. В Москве люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. Тех, у кого были плакаты "Нет войне", задержали.