Сиротский суд Цесисского края изъял из одной семьи пятерых детей, а через 15 дней Лиепайский сиротский суд решил все-таки вернуть их родителям, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Семья отказалась обучать детей в школе; сиротский суд в начале забрал их из семьи, но позже вернул
Семья считает, что попала в поле зрения учреждений, так как дети не были зарегистрированы ни в одном образовательном учреждении, а родители дома обучали их сами.
Теперь дети зарегистрированы в одной американской частной школе, однако неясно, позволит ли предложенное ею образование позже детям учиться, например, в одном из латвийских вузов.
В госслужбе по контролю за образованием подчеркнули, что закон запрещает не просвещать детей. Домашнее обучение разрешено только в том случае, если ребенок зарегистрирован в одном из учебных заведений Латвии. Дистанционное обучение разрешено в учебных заведениях, зарегистрированных за рубежом, однако они должны быть официально признаны в своей стране.
Социальные службы должны будут выяснить легитимность выбранной матерью школы в Латвии.
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!