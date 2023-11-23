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Видео ⟩ Множество аварий и пробок. Как на дорогах Латвии прошел первый заснеженный день?

rus.tvnet.lv
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Заснеженная дорога. Иллюстративное фото
Заснеженная дорога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг вместе с первым снежным покровом на дорогах Латвии было много аварий и серьезных пробок.

Утром зарегистрировано более шестидесяти ДТП, в Риге в авариях участвовал и общественный транспорт, который сильно опаздывал.

Latvijas Valsts ceļi сообщают, что в четверг утром снег и гололед на большей части территории Латвии затрудняли проезд по главным и региональным автомобильным дорогам страны. Напряженная ситуация была и в Риге. Уже с 20:00 началась посыпка мостов. Уборкой улиц в столице занимались 35 машин-снегоуборщиков.

На фото очевидцев видно, что в авариях застрял и общественный транспорт. В Зиепниеккалнсе утром столкнулись два автобуса, образовав гигантскую пробку, троллейбус причастен к аварии в Пурвциемсе. Не обошлось и без основательной потери времени в пробках.

Подробнее смотрите в сюжете!

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