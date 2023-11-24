Война против Украины меняет режим Путина? Эксперты спорят о России

Следствием высоких внешних доходов, отметил Рогов, был, с одной стороны, мощный импульс развитию мегаполисов, модернизации городской культуры, что создавало политические запросы, "которые вылились в протесты как начала десятилетия, так и его конца". С другой стороны, нефтедоллары, по выражению Рогова, "формировали среду перераспределения ренты и клиентельских сетей, основу которых составляли люди с силовым мышлением". И эти две реальности развивались параллельно.

На мобилизацию социума мегаполисов режим ответил не только усилением репрессий, но и встречной мобилизацией. "Аннексия Крыма и события в Украине в 2014 году, - пояснил Рогов, - стали триггером этой встречной мобилизации, содержанием которой стала идея национального реванша за утрату СССР. А вторым, более жестоким приступом этой встречной националистической мобилизации стало полномасштабное вторжение в Украину".

"Великодержавность есть, аппетита на новые территории нет"

Вторым мифом Рогов называет "миф о русском империализме". Культура сверхдержавности в культуре россиян, разумеется, есть, но нет аппетита к территориальному расширению. Наоборот, говорит Рогов, в момент распада СССР "у россиян совершенно не было желания бороться за свою империю". Их лозунгом было: хватит кормить Среднюю Азию, хватит кормить Кавказ. И вплоть до конца 2021 года, рассказал Рогов, соцопросы показывали, что не более 20 процентов населения говорили о желательности присоединения к России новых территорий, даже таких, которые сами были вроде не против.