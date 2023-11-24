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"Ненормально длинный перекресток". В Риге в одном месте за несколько часов произошло две аварии

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: travelarium.ph/Shutterstock

На перекрестке улиц Кр. Валдемара и Зирню в Риге вечером в среду, 22 ноября, в течение трех часов произошли две аварии, сообщает передача Degpunktā.

По мнению местных жителей, виноват сам перекресток, так как аварии там происходят часто.

В результате первой аварии в микрорайоне Браса, которая произошла вскоре после 20 часов, был сбит светофор. Две пострадавшие в ДТП машины принимать участие в дорожном движении больше не могли, так как оба водителя были доставлены в больницу.

Вскоре после этой аварии на том же перекрестке столкнулись две другие машины.

По словам прохожего, аварии на конкретном перекрестке возникают из-за неправильно спланированного городской инфраструктуры и повторяются регулярно: "Ненормально длинный перекресток. Те, кто делают левый поворот, говорят, что нужно смотреть на 50 метров вперед - нужно ли уступать [дорогу] или нет".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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