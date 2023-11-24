Снег и гололед затрудняют движение на большей части территории страны

Этим утром условия движения осложнены на участке Таллинского шоссе от Берги до Туи, на Видземском и Валмиерском шоссе, на Рижской окружной дороге, на Бауском и Елгавском шоссе, на Лиепайском шоссе от Риги до Скрунды и на Вентспилсском шоссе.

Кроме того, условия движения осложнены на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Патерниеки, на дороге Екабпилс - Резекне - Терехово, на дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс, на Кокнесском шоссе от Кокнесе до поворота на Скривери и на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.

На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии, за исключением округи Лиепаи.

Заснеженные участки дорог чистят и посыпают. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 146 машин зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.