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Видео ⟩ В Москве загорелась электроподстанция. Уже вторая в области за два дня

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Пожар в Москве
Пожар в Москве Фото: Ekrānuzņēmums no video/"X"/Еспресо Global

В ночь на пятницу, 24 ноября, в Москве возник пожар на электроподстанции "Чагино". Возгорание потушили, на момент публикации новости официальной информации о его причинах нет, отмечает "Медуза".

Загорелся один из трансформаторов подстанции - пламя охватило площадь примерно в 200 квадратных метров. На месте происшествия работали около 70 спасателей. В МЧС отметили, что пожар не повлиял на поставку электроэнергии клиентам.

Не повлиял пожар и на работу остального оборудования станции.

Причины пожара расследуются. Telegram-канал Shot сообщает, что, возможно, причиной стало короткое замыкание.

Это уже второй пожар в Московской области за короткое время - в четверг, 23 ноября, возник пожар на территории подстанции в населенном пункте Молоково, расположенного возле Лыткарино. Очевидцы сообщали о взрыве на электроподстанции, за которым последовал пожар, предполагая, что речь могла идти об атаке беспилотника.

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