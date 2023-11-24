Видео ⟩ В Москве загорелась электроподстанция. Уже вторая в области за два дня

Загорелся один из трансформаторов подстанции - пламя охватило площадь примерно в 200 квадратных метров. На месте происшествия работали около 70 спасателей. В МЧС отметили, что пожар не повлиял на поставку электроэнергии клиентам.

The Chagino power substation is on fire in #Moscow. The cause of the fire is unknown 😈#EveryRuZZianIsGuilty #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/rPuCxxfEXq — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) November 24, 2023

Не повлиял пожар и на работу остального оборудования станции.

Причины пожара расследуются. Telegram-канал Shot сообщает, что, возможно, причиной стало короткое замыкание.

Это уже второй пожар в Московской области за короткое время - в четверг, 23 ноября, возник пожар на территории подстанции в населенном пункте Молоково, расположенного возле Лыткарино. Очевидцы сообщали о взрыве на электроподстанции, за которым последовал пожар, предполагая, что речь могла идти об атаке беспилотника.