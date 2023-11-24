В четверг в ДТП пострадали 12 и погиб один человек - водитель трактора

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 209 дорожно-транспортных происшествий, в 11 из которых были пострадавшие. Четверо пострадавших были пешеходами. Авария с погибшим произошла в Видземе.

В 16.45 в Праулиенской волости Мадонского края на дороге местного значения Тракши-Добсалас перевернулся и погиб водитель трактора.

В четверг составлено 346 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, из них каждый четвертый за превышение скорости.

Также вчера на дорогах Латвии были пойманы четыре пьяных водителя, трое из которых привлечены к уголовной ответственности.