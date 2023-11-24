Пропасть между Тувой и Москвой: что известно о потерях разных российских регионов в Украине

В целом Бессуднов приходит к выводу, что в большинстве национальных республик показатель относительного риска близок к единице — это означает, что внутри республик разница в вероятности смерти для русских и титульных этнических групп незначительна.

Существенно более высокая смертность среди жителей Тувы и Бурятии может быть связана с тем, что мужчины из этих республик имеют меньше шансов найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу по сравнению с жителями более благополучных регионов.

Соответственно, у выходцев из Тувы и Бурятии больше стимулов вступать в армию. Они также могут быть более склонны вербоваться добровольцами, поскольку там обещают высокие зарплаты и множество льгот.

«Армия — это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно. Найм в армию дает вам стабильную заработную плату и обеспечение», — отмечала Зубаревич.

Уровень преступности в экономически неблагополучных регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока довольно высок, что тоже может создавать предпосылки для вербовки заключенных из этой местности.

В национальных республиках, особенно на Северном Кавказе и в Туве, отмечаются более высокие показатели рождаемости, что потенциально приводит к увеличению числа молодых мужчин, пригодных к военной службе.

Все эти особенности характерны не только для российской армии, воюющей сейчас в Украине. В армии США во время войн в Корее, Вьетнаме и Ираке с большей вероятностью погибали военнослужащие из бедных штатов и районов (они чаще шли служить в армию), а американцы латиноамериканского происхождения погибали в Ираке чаще, чем белые или афроамериканцы.

Фото: BBC

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Фото: BBC