Коалиция выдвинула на должность госконтролера кандидатуру Корчагина

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, кандидатуру Корчагина выдвинули руководители правительственных фракций - Харийс Рокпелнис из Союза зеленых и крестьян, Эдмунд Юревиц из "Нового Единства" и Андрис Шуваев из "Прогрессивных".

Корчагин занимает должность директора департамента с 2015 года, а до того возглавлял департамент по европейским и правовым вопросам Министерства благосостояния.

Корчагин получил степень магистра права в Латвийском университете.

Нынешний госконтролер Роланд Ирклис с декабря будет работать председателем правления оператора Augstsprieguma tīkls.