У Плющенко нет ни гражданства Латвии, ни ВНЖ

После общественного возмущения из программы запланированного в Литве мероприятия с участием латвийских фигуристов имя симпатизирующего агрессивному режиму России Плющенко было исключено. Представитель комиссии Сейма Литвы по культуре Витаутс Кернагис заявил LRT, что Плющенко может въезжать в Литву, потому что у него есть латвийский паспорт. Депутат парламента пообещал найти способы, как не допустить прибытия российского фигуриста в страну.

Плющенко - сторонник президента РФ Владимира Путина. Как напоминает LRT, Плющенко писал в соцсетях, что полностью доверяет Путину. Двухкратный олимпийский чемпион отметил, что он не политик, а спортсмен, и его цель - при помощи спорта объединить людей вне зависимости от политических различий. В интервью российскому телевидению он высказывался, что нужно объединиться и поддержать российских солдат, а также выразил уверенность в победе России.

Упоминание имени Плющенко вызвало возмущение в СМИ и обществе Литвы. В среду днем в описании мероприятия имя Плющенко уже было удалено. Мероприятие организует Show life, руководитель которого Юлиан Ткачев указал LRT, что Плющенко принимать участия в представлении не будет, однако будут участвовать лауреаты его конкурсов.

В качестве участницы упомянута многократная чемпионка Латвии по танцам на льду Ольга Якушина, Диана Никитина, представлявшая Латвию на Олимпиаде в Пхенчхане, а также латвийские фигуристы Александр Якушин, Кристина Гайле, Эвака Гайле и Лиза Юбкане.

Как свидетельствует информация на портале Bilesuserviss.lv, ледовое шоу Īkstīte на латышском языке в декабре можно будет увидеть и в ледовых холлах Даугавпилса, Лиепаи и Вентспилса. Организатор мероприятия - Ice Republic. Режиссер и руководитель сцены представления - Ольга Якушина-Райковска.